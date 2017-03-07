Скандал на «Минуте славы»: уволен сотрудник Первого канала

С Первого канала уволен сотрудник дирекции музыкальных и развлекательных программ, который принимал у компании-производителя шоу «Минута славы» и занимался его подготовкой к эфиру. Об этом «Медузе» сообщил источник на Первом канале.

Уволенный сотрудник до эфира отсматривал выпуск «Минуты славы» с участием танцора Евгения Смирнова, потерявшего в аварии ногу. Из-за реакции судей проекта — Владимира Познера и Ренаты Литвиновой — этот выпуск получил большой резонанс.

Главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта отказался дать комментарий «Медузе». «Я не готов комментировать. Вы сами раздуваете эти скандалы, а потом смакуете», — сказал Аксюта.

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Выпуск «Минуты славы» с участием танцора Евгения Смирнова вышел в эфир 4 марта. Смирнов, выступавший без протеза, вместе со своей партнершей выполнял сложные танцевальные элементы и в итоге добился бурной реакции зала.

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По окончании номера Владимир Познер выразил свое восхищение, но при этом заявил о существовании «запрещенных приемов». «Когда человек выходит, как вы, без ноги, то невозможно сказать нет. Нет защиты против этого — ну просто сил нет», — сказал Познер.

Рената Литвинова также высказалась о «запрещенных моментах». «А может, вам эту, пристегнуть вторую, она же может не так очевидно отсутствовать?» — сказала Литвинова.

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