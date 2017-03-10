Танцор-инвалид об увольнении сотрудника «Минуты славы»: убрать надо было Ренату

 

Фото: скриншот видео

Участник популярного российского шоу «Минута славы», танцор, лишившийся в аварии одной ноги, Евгений Смирнов прокомментировал увольнение Первым каналом сотрудника, который отбирал скандальный выпуск передачи с его участием перед эфиром, передает Life.

По мнению Евгения, работы на телевидении должна была лишиться Рената Литвинова, посоветовавшая ему на программе «пристегнуть» ногу.

«Я не думаю, что нужно было увольнять сотрудника. Да, было неприятно, что это показали на всю страну, но тем не менее это было сказано мне Литвиновой. И если это вызвало такой резонанс, то почему она до сих пор там сидит? Я считаю, что её там не должно быть», -

- заявил танцор.

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Напомним, выпуск с участием танцора Евгения Смирнова вызвал большой резонанс в обществе. Недовольство пользователей вызвала реакция членов жюри – Владимир Познер и Рената Литвинова. Знаменитые личности раскритиковали не номер, а факт участия артиста в телешоу.

ЧИТАЙ НА TVNET: Скандал на «Минуте славы»: уволен сотрудник Первого канала

«Я восхищен Вами абсолютно, но, как мне кажется, есть запрещенные приемы», – заявил Познер.

«Когда человек выходит, как Вы, без ноги, невозможно сказать нет. Нет защиты против этого, ну просто сил нет!» – сказал он, проголосовав против дальнейшего участия Евгения Смирнова и его партнерши Алены Щеневой.

Литвинова и вовсе посоветовала пристегнуть протез, чтобы «не эксплуатировать эту тему».

Добавим, что Смирнов неоднократно появлялся на телевидении, в частности в популярном проекте канала ТНТ «Танцы». Однако там его встретили хорошо: хореографы Мигель и Егор Дружинин восхитились мужеством участника, а зал аплодировал стоя.

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