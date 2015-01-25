У невесты звезды КВН обнаружили рак на последней стадии

У невесты участника известной команды КВН «Парапапарам» Сергея Оборина врачи обнаружили онкологическое заболевание на последней стадии. Шокирующей новостью артист поделился на своей странице в Instagram.

Сергей рассказал, что медики обнаружили злокачественную опухоль у его невесты Анны Бажановой, которая работает реквизитором у команды КВН «ГородЪ ПятигорскЪ», а средств на лечение у нее нет.

«Не знаю, с чего начать... Об этом до сих пор трудно не то что писать, но даже думать... Но жизнь такова, увы. Три месяца назад у моей любимой невесты, у моей Анечки, обнаружили четвертую стадию рака молочной железы», – сообщил Оборин.

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Публикация от sega56 (@sega56) Янв 25 2015 в 9:20 PST

Убитый горем артист рассказал, что заболевание развилось очень быстро.

«В тот страшный момент семья и друзья сплотились и очень помогли нам. За эти месяцы мы прошли много тяжелых испытаний: химиотерапия, облучение, капельницы... Я каждый день вижу какая она сильная, как тяжело ей дается эта борьба. Но сейчас я хочу попросить помощи у всех, кто может и кто захочет помочь.

Лечение, к сожалению, ОЧЕНЬ дорогое и нам необходимы средства, чтобы продолжить курс, который жизненно необходим, но без Вашей помощи мы не сможем их собрать», – поделился с поклонниками Сергей.

Публикация от sega56 (@sega56) Мар 10 2017 в 3:27 PST

В том же посте звезда КВН указал банковские реквизиты для оказания финансовой помощи и отметил, что верит в лучшее. «Я верю, что с Вашей помощью, поддержкой и молитвами мы победим болезнь», – заключил артист.

Также Оборин пожелал всем беречь себя и своих близких, а также признался, что очень любит свою невесту Анну.

Поклонники тут же стали поддерживать молодую пару, оставляя подбадривающие комментарии и выражая готовность финансово помочь девушке.

Публикация от sega56 (@sega56) Янв 27 2015 в 2:53 PST

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