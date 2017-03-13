Скарлетт Йоханссон подняла на смех Иванку Трамп

Иванка Трамп
 

Иванка Трамп. Фото: REUTERS/Scanpix

Американская актриса Скарлетт Йоханссон высмеяла дочь президента США Иванку Трамп в программе Saturday Night Live на телеканале NBC.

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Для юмористического шоу сняли рекламу несуществующих духов «Complicit» (от англ. соучастник, соучастница). Актриса посвятила скетч женщине, «которая могла бы остановить все это, но не будет».

«Каждый мужчина знает ее имя, каждая женщина знает ее лицо. Когда она входит в комнату, все смотрят на нее, она — Иванка... Она красивая, она сильная, она соучастница», –

говорится в рекламе.

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Напомним, недавно стало известно о разводе Скарлетт Йохансон с французским журналистом Ромэном Дориаком. Пара рассталась еще пять месяцев назад, однако продолжала жить вместе под одной крышей ради дочери.

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