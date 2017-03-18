У мужчин в зале открылись рты: Такого выступления вы еще не видели!

 

Фото: Скриншот из видео/Коллаж TVNET

Самыми рейтинговыми передачами на телевидении уже несколько лет считаются шоу талантов. В каждой стране свои правила и условия участия в подобных проектах, но идея у всех одна - чтобы попасть в финал и победить, человек должен показать свой самый яркий и оригинальный талант. Так и поступила девушка, придя на отбор конкурса Got Talent в Румынии.

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Выступление Антонины Голосеевой заставило мужскую часть зала буквально потерять дар речи и наблюдать за происходящим с открытыми ртами. Инструктор по стрип-пластике и тверкингу продемонстрировала свои возможности и умения в пикантном номере.

Кстати, в жюри шоу присутсвовали двое мужчин, задача которых усложнилась - они должны были не только совладать с эмоциями, но и принять решение насчет дальнейшего участия девушки в проекте. Смотри, что из этого вышло!

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