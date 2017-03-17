Звезда 90-х Дольф Лундгрен показал, как стать «настоящим мужиком»

Дольф Лундгрен
 

Дольф Лундгрен. Фото: Viktor Drachev/TASS/Scanpix

Звезда боевиков 90-х годов Дольф Лундгрен снялся в рекламе игры World of Tanks. По задумке автора, герой актера в видеоролике пытается найти увлечение для «настоящего мужика».

Еще по этой теме

В ролике Лундгрен ищет свое призвание, которое предназначено для «настоящего мужика», пробуя себя в различных областях. Он участвует в кулинарной программе, стоит за диджейским пультом в ночном клубе, пробует заниматься йогой и тестирует очки виртуальной реальности.

В завершении ролика актеру предлагают попробовать игру World of Tanks, и это оказывается как раз то, что нужно.

Реклама

Напомним, в 2016 году компания Wargaming пригласила другого известного актера боевиков сняться в рекламе. Им стал Стивен Сигал, который принял участие в ролике, посвященном World of Warships.

Еще по этой теме
Судьбы звезд 90-х: Влад Сташевский

Судьбы звезд 90-х: Влад Сташевский

Cудьбы звезд 90-х: Кай Метов

Cудьбы звезд 90-х: Кай Метов

Звезда 90-х Марина Хлебникова рассказала о страшном периоде

Звезда 90-х Марина Хлебникова рассказала о страшном периоде


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Ķekavas pag., 179500 EUR
Земля
Земля, Jūrmala, 48600 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 149000 EUR

reklama.vesti.lv

Какие новые скидки теперь доступны владельцам «Карты рижанина» Новости

Какие новые скидки теперь доступны владельцам «Карты рижанина»

Западные СМИ показали самого завидного в мире жениха Wo&Men

Западные СМИ показали самого завидного в мире жениха

Сама посчитает и упакует: удивительная автоматика в японском суп Hi-Tech

Сама посчитает и упакует: удивительная автоматика в японском суп

Рижанин просит о помощи: Неизвестно, сколько еще людей и собак п Новости

Рижанин просит о помощи: Неизвестно, сколько еще людей и собак п

В Латвии создан мотоцикл с уникальным дизайном Night Nomad Hi-Tech

В Латвии создан мотоцикл с уникальным дизайном Night Nomad

Актеры

Звезды кино

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
22 500 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Дом
Дом Baltezers
138 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Земля Гробиньская вол.
Продают Земля Гробиньская вол. 117 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 500 EUR
Продают Квартиры Кенгарагс
Продают Квартиры Кенгарагс 82 000 EUR
Сдают Дом, Тейка
Сдают Дом, Тейка 1 900 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
LOĢISTIKAS DARBINIEKS
LOĢISTIKAS DARBINIEKS
IEPIRKUMU SPECIĀLISTU/-I
IEPIRKUMU SPECIĀLISTU/-I
PROGRAMMĒŠANAS INŽENIERIS/-E
PROGRAMMĒŠANAS INŽENIERIS/-E
BIZNESA DATU ANALĪZES UN SISTĒ ...
BIZNESA DATU ANALĪZES UN SISTĒ ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 