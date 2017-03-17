Звезда 90-х Дольф Лундгрен показал, как стать «настоящим мужиком»

Звезда боевиков 90-х годов Дольф Лундгрен снялся в рекламе игры World of Tanks. По задумке автора, герой актера в видеоролике пытается найти увлечение для «настоящего мужика».

В ролике Лундгрен ищет свое призвание, которое предназначено для «настоящего мужика», пробуя себя в различных областях. Он участвует в кулинарной программе, стоит за диджейским пультом в ночном клубе, пробует заниматься йогой и тестирует очки виртуальной реальности.

В завершении ролика актеру предлагают попробовать игру World of Tanks, и это оказывается как раз то, что нужно.

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Напомним, в 2016 году компания Wargaming пригласила другого известного актера боевиков сняться в рекламе. Им стал Стивен Сигал, который принял участие в ролике, посвященном World of Warships.

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