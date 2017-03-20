Стало известно, кто заменит Егора Дружинина на шоу «Танцы»

Российские журналисты выяснили, кто займет место бессменного наставника и судьи популярного российского телешоу «Танцы» Егора Дружинина.
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По информации СМИ, Мигель останется в проекте, а вместо Дружинина кресло наставника займет украинский хореограф Татьяна Денисова.
Она является основателем и руководителем танцевального коллектива «JB ballet» в Германии, а также появлялась в качестве приглашенного члена жюри и ставила номера участникам на канале «ТНТ». Стоит отметить, что Татьяна с 2009 года является членом жюри украинского танцевального шоу «Танцуют все».
Хореограф рассказала, что решение об участии в проекте далось ей легко. "Решение стать наставником в "Танцах" я приняла с удовольствием. Для меня это не первый проект. Я имею многолетний опыт в создании масштабных талант-шоу на телевидении в качестве постановщика и креативного продюсера.
Раскрывать артистов — моё призвание. Я люблю свою работу и занимаюсь ей изо всех сил. У меня, безусловно, есть определённый вкус, я — эстет, но прежде всего меня интересует творчество.
Я выбираю людей искренних, одержимых сценой, и не важно, в каком стиле они танцуют. Благодаря танцевальным проектам огромное количество молодёжи приобщилось к танцевальной культуре. Наша задача показать, что танец — это не только развлечение, но и искусство, которое развивает и воспитывает личность, это также способ говорить со сцены о серьёзных и важных вещах", - поделилась с порталом life.ru Татьяна Денисова.
Напомним, о том, что Егор Дружинин покинет проект «Танцы» официально стало известно в начале марта.
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К слову, после финального концерта Егор поблагодарил всю команду и намекнул на то, что его участие в проекте в качестве наставника подходит к концу.Еще по этой теме