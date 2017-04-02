Эта сексуальная ведущая заставляет сердца мужчин биться чаще

 

Фото: Кадр из видео

Итальянские женщины особенно очаровательны и непредсказуемы! Какое-то время назад теледиктор одного из каналов Италии попала в пикантную ситуацию. Читая новости в эфире, ведущая забыла о том, что стол прозрачный, а глазам телезрителей открылся вид на нижнее белье красавицы. Сейчас другая теледива оказалась в похожей непростой ситуации.

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Когда итальянка Барбара вела передачу о футболе, миллионы зрителей мужского пола застыли у телеэкранов. Как видно по ролику, женщина знает, как повысить рейтинги программ о спорте.

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Помимо того, что глубокое декольте Барбары заставило мужские сердца биться чаще, в какой-то момент она приподняла и без того короткое платье. Смотрите, как это было!

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