«Все вранье!»: Михаил Пореченков разоблачил «Битву экстрасенсов»

 

Фото: Valery Sharifulin/TASS/Scanpix

Известный российский актер Михаил Пореченков накануне принял участие в шоу «Подъемники» на российском «Нашем радио». В эфире передачи он разоблачил популярное шоу «Битва экстрасенсов». По его словам, шоу о людях со сверхъестественными способностями является враньем.

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«Я с ними долго работал. Калды-балды, как в детстве говорили. Все вранье! Да, полностью. А что тут не разглашать? Правду говорю. Я всех расстроил?» - заявил он.

Ведущий передачи «Битва экстрасенсов» на телеканале ТНТ Марат Башаров ответил актеру Михаилу Пореченкову про вранье на шоу «Битва экстрасенсов».

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«Не знаю, зачем он это говорит.

Если вы считаете, что те слезы людей, которые в кадре, слезы радости или горя, – все это постановочное, все сыграно, – значит, в программе участвуют очень хорошие актеры.

На самом деле, я в свои 42 года научился отличать искреннюю радость, сожаление или горе людей от поддельной. Если кто-то считает, что это неправда – пускай считает», – сказал НСН Башаров.

Звезда «Битвы экстрасенсов» Влад Кадони также возмутился заявлением Пореченкова.

"Раньше я считал, что Михаил ушёл со съёмочной площадки, потому что он просто устал от самого процесса и сумасшедшего графика. А теперь я понимаю, что всё это время он считал всех экстрасенсов актёрами, и, видимо, его гложет то, что они играют гораздо лучше и профессиональнее, чем он. Тогда у меня возникает вопрос: почему на протяжении трёх лет все его интервью были посвящены тому, что он удивлён происходящим на проекте, уверяя всех, что это чистая правда. Михаил меня запутал в этой ситуации гораздо больше, чем своей скандальной историей про съёмки с автоматом. Популистские заявления относительно того, что на "Битве экстрасенсов" всё неправда, а на, скажем, "Доме-2" рожают по сценарию, обычно свойственны людям, далёким от телевидения. По всей видимости, Михаил стал слишком далёк от эфиров, из которых он пропал, поэтому и допускает подобного рода высказывания, — сказал Влад Кадони.

Напомним, что Михаил Пореченков был ведущим проекта «Битва экстрасенсов» с первого по седьмой сезон.

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