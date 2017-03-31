Башаров, Кадони и Райдос прокомментировали разоблачение «Битвы экстрасенсов»

Общественность активно обсуждает скандальное высказывание первого ведущего российского шоу «Битва экстрасенсов» Михаила Пореченкова о том, что передачу нельзя назвать правдивой. Нынешний ведущий «Битвы» и коллега Михаила, Марат Башаров, а также бывшие участники проекта Влад Кадони и Виктория Райдос отреагировали на это заявление актера.

30 марта в эфире «Нашего радио» актер Михаил Пореченков в ответ на вопрос о своем участии в шоу «Битва экстрасенсов» в качестве ведущего внезапно заявил:

«Я с ними долго работал. Калды-балды, как в детстве говорили. Все вранье! Да, полностью. А что тут не разглашать? Правду говорю. Я всех расстроил?».

Шокировавшее многих поклонников проекта разоблачение не замедлили прокомментировать экс-участник «Битвы» Влад Кадони и победительница 16 сезона шоу Виктория Райдос, а также нынешний ведущий программы Марат Башаров.

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«Мне странно это слышать. Потому что Михаил участвовал в съемках сам и сам удивлялся тому, что видел. Особенно странно это слышать после долгого его отсутствия на телеэкранах. Возможно, Михаил решил таким способом напомнить о себе», — заявила Виктория Райдос.

С ней солидарен и Влад Кадони: «Раньше я считал, что Михаил ушел со съемочной площадки, потому что он просто устал от самого процесса и сумасшедшего графика. А

теперь я понимаю, что все это время он считал экстрасенсов актерами, и, видимо, его гложет то, что они играют гораздо лучше и профессиональнее, чем он».

Марат Башаров тоже упомянул предполагаемую актерскую игру всех участников съемок «Битвы экстрасенсов»: «Не знаю, зачем он это говорит.

Если он и другие зрители считают, что те слезы людей, которые в кадре, слезы радости или горя —все это постановочное, все сыграно, значит, в программе участвуют очень хорошие актеры», — рассказал Марат.

Напомним, Михаил Пореченков был ведущим шоу с первого по седьмой сезоны.

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