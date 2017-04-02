Сын Евгения Евтушенко: отец умер от рака

 

Фото: COVI/Scanpix

Хотя официальных данных вскрытия пока нет, родственники скончавшегося в субботу поэта Евгения Евтушенко считают, что он умер из-за рецидива онкологического заболевания. Об этом в интервью агентству Associated Press рассказал его сын Евгений Евтушенко-младший.

«Он скончался мирно, безболезненно. Я держал его за руку около часа до его кончины, он знал, что он любим», - заявил он.

Сын поэта рассказал, что впервые его отцу диагностировали рак около шести лет назад, после чего его прооперировали и удалили часть почки, однако в пятницу недавно рак вернулся его состояние резко ухудшилось – рак вернулся.

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Напомним, что поэт ушел из жизни 1 апреля в больнице американского города Талса, штат Оклахома, куда его доставили 12 марта в связи с резко ухудшившимся состоянием здоровья. Как оказалось, у него случился рецидив.

Со ссылкой на близкого друга поэта и семьи Евтушенко Михаила Моргулиса ТАСС пишет, что прощание с Евгением Александровичем состоится не ранее 4 апреля. Перед этим пройдет отпевание по православному обряду в межконфессиональной церкви Университета города Талса, в котором Евтушенко преподавал с 1991 года. Cогласно его последней воле, поэта похоронят в российском писательском поселке Переделкино.

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