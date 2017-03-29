Звезда КВН сенсационно скинула 50 килограммов

Звезда КВН Наталья Бочарникова поразила кардинальными переменами во внешности. Девушка стала гостьей передачи «Пусть говорят», где рассказала, как ей удалось взяться за себя и похудеть на 50 килограммов.

Оказалось, что ради идеальной фигуры Наталье Бочарниковой пришлось расстаться с командой КВН «СОК». В эфире передачи Андрея Малахова, девушка рассказала, что ей удалось похудеть на 50 килограммов. По словам Натальи, именно упитанность помогла ей в свое время попасть в КВН. На тот момент Бочарникова весила 115 килограммов.

Так Наталья выглядела до похудения. Фото: Кадр из передачи "Пусть говорят"

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Наталья заявила, что не переживает из-за окончания карьеры в КВН. Сегодня она получает удовольствие от своего внешнего вида. Девушка призналась, что соблюдает жесткую диету, при этом прекращает прием пищи после четырех часов дня. Примечательно, что спортивными нагрузками она себя не изнуряла.

Тем не менее, периодически звезда КВН позволяет себе расслабиться и ест все, что душе угодно. «Честно, я часто срываюсь. Вот я прилетела в Москву – а тут такие шикарные рестораны, я прихожу и ем. Я живу в гостинице, признаюсь, сегодня так наелась за завтраком. Но я приеду и буду себе мстить. Я всегда толстею, когда ем», – призналась девушка.

После успешного похудения Наталья Бочарникова встретила своего будущего супруга Александра Толпинского.

Мужчина тоже присутсвовал в студии и поделился забавным случаем. Однажды после свадьбы Александр случайно обнаружил дома мужской спортивный костюм большого размера. На его вопрос о том, что делает мужчкой костюм у них дома, Наталья призналась, что когда-то она могла найти подходящую одежду в женском отделе. Именно тогда муж понял, какую титаническую работу над собой и своим телом проделала его жена, чтобы стать стройной.

Сейчас Наталья позиционирует себя как ведущая и часто путешествует.

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