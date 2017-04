Звезда КВН сенсационно скинула 50 килограммов

Внимание! ⭐️⭐️⭐️ Сегодня в 21.00 по Самарскому времени и в 20.00 по Москве состоится долгожданный эфир 📺 программы "Пусть говорят", где я с мужем @atolpinskiy принимала участие. Открою вам секрет 🙊... из всех героев мне пришлось больше всего отбиваться от неприятных вопросов 👊🏼 и доводов известных диетологов. Но я держала марку и в обиду себя не давала! 💪🏼 Я своей историей повышала рейтинг 🔝 передачи своим скандальным способом похудения 😀 Поэтому сегодня есть, что вам посмотреть 👀этим вечером! Встречаемся у экранов Первого канала!🎞📽🖥 ____________________________________ #WOWведущая #ведущаяСвадеб #ведущаяМосква #жирубой #пустьговорят #НатальяБочарникова #БочарниковаНаталья #ведущая #малахов #АндрейМалахов #ведущаяПитер

A post shared by ВЕДУЩАЯ НАТАЛЬЯ БОЧАРНИКОВА (@ladybocha) on Apr 5, 2017 at 9:21pm PDT