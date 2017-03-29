Звезда КВН сенсационно скинула 50 килограммов

Звезда КВН Наталья Бочарникова поразила кардинальными переменами во внешности. Девушка стала гостьей передачи «Пусть говорят», где рассказала, как ей удалось взяться за себя и похудеть на 50 килограммов.
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Оказалось, что ради идеальной фигуры Наталье Бочарниковой пришлось расстаться с командой КВН «СОК». В эфире передачи Андрея Малахова, девушка рассказала, что ей удалось похудеть на 50 килограммов. По словам Натальи, именно упитанность помогла ей в свое время попасть в КВН. На тот момент Бочарникова весила 115 килограммов.
Так Наталья выглядела до похудения. Фото: Кадр из передачи "Пусть говорят"
Наталья заявила, что не переживает из-за окончания карьеры в КВН. Сегодня она получает удовольствие от своего внешнего вида. Девушка призналась, что соблюдает жесткую диету, при этом прекращает прием пищи после четырех часов дня. Примечательно, что спортивными нагрузками она себя не изнуряла.
Тем не менее, периодически звезда КВН позволяет себе расслабиться и ест все, что душе угодно. «Честно, я часто срываюсь. Вот я прилетела в Москву – а тут такие шикарные рестораны, я прихожу и ем. Я живу в гостинице, признаюсь, сегодня так наелась за завтраком. Но я приеду и буду себе мстить. Я всегда толстею, когда ем», – призналась девушка.
После успешного похудения Наталья Бочарникова встретила своего будущего супруга Александра Толпинского.
Внимание! ⭐️⭐️⭐️ Сегодня в 21.00 по Самарскому времени и в 20.00 по Москве состоится долгожданный эфир 📺 программы "Пусть говорят", где я с мужем @atolpinskiy принимала участие. Открою вам секрет 🙊... из всех героев мне пришлось больше всего отбиваться от неприятных вопросов 👊🏼 и доводов известных диетологов. Но я держала марку и в обиду себя не давала! 💪🏼 Я своей историей повышала рейтинг 🔝 передачи своим скандальным способом похудения 😀 Поэтому сегодня есть, что вам посмотреть 👀этим вечером! Встречаемся у экранов Первого канала!🎞📽🖥 ____________________________________ #WOWведущая #ведущаяСвадеб #ведущаяМосква #жирубой #пустьговорят #НатальяБочарникова #БочарниковаНаталья #ведущая #малахов #АндрейМалахов #ведущаяПитер
Мужчина тоже присутсвовал в студии и поделился забавным случаем. Однажды после свадьбы Александр случайно обнаружил дома мужской спортивный костюм большого размера. На его вопрос о том, что делает мужчкой костюм у них дома, Наталья призналась, что когда-то она могла найти подходящую одежду в женском отделе. Именно тогда муж понял, какую титаническую работу над собой и своим телом проделала его жена, чтобы стать стройной.
Веду юбилей у красавицы и молодой мамочки 6 месячного сына 👼🏼. Несмотря на то, что у именинницы грудной ребёночек - это не остановило её отмечать свои 30 🎁🎊🎉 И правильно сделала! Поскольку юбилеи в 30 и 35 лет самые энергичные и сумасшедшие🤘🏼 В тебе ещё кипит молодая кровь, но и можешь позволить себе собрать самых близких в уютном ресторане 🍾🍹🥗 __________________________________ #WOWведущая #ведущаяСвадеб #ведущаяМосква #жирубой #пустьговорят #НатальяБочарникова #БочарниковаНаталья #ведущая #ведущаяСанктПетербург #ведущаяПитер
Сейчас Наталья позиционирует себя как ведущая и часто путешествует.
Удивила я видимо многих своим постом про мой дешевый 💰 и шикарный отдых🌴 Весь мой Директ 📩 и личка В контакте забита сообщениями с вопросами, где я взяла такой дешевый тур 🌍и какое турагентство меня отправляет отдыхать. Уже 10 лет мы летаем ✈️ в отпуск только через мою любимую @doktors2004 . Честно говоря, я всех друзей "подсадила" на неё 😂 Она настоящий профессионал и очень крутой специалист🤘🏼 ____________________________________ #WOWведущая #ведущаяСвадеб #ведущаяМосква #жирубой #пустьговорят #НатальяБочарникова #БочарниковаНаталья #ведущая #малахов #сочи #ведущаяПитер
Безусловно важный плюс ☝🏼 Краснодара - это погода. Все вокруг зеленое🌲🌳, много цветущих деревьев и солнечная ☀️ погода +20 второй день. Настроение на высоте 👍🏼! Немаловажный фактор- близость к морю 🌊 Даже если потратить полдня на дорогу туда, то ты уже плещешься в Чёрном море! Красота! 🏊🏼💦 Но что мне больше всего здесь понравилось - это люди 😍 Настолько гостеприимные, открытые, добрые и совсем простые. Я просто влюблена в них❤️! Они совсем другие! Не похожие на нас! Пожалуй, для меня это главный и очень важный плюс Краснодарского края 🌿 Может быть я в чем- то ошибаюсь, но именно такое мнение 🗣 и мысли посетили меня за 2 дня , проведённые здесь. Вернусь сюда с удовольствием!🛩 ____________________________________ #WOWведущая #ведущаяСвадеб #ведущаяМосква #жирубой #пустьговорят #НатальяБочарникова #БочарниковаНаталья #ведущая #ведущаяСанктПетербург #ведущаяПитер
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