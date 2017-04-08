Экстрасенс Илона Калдре резко осудила знаменитого российского актера: это гаденько…

Михаила Пореченков
 

Михаила Пореченков. Фото: Sputnik/Scanpix

Эстонская ясновидящая, победитель Прибалтийской битвы и Финалист Международной битвы Илона Калдре выразила свое мнение по поводу скандального заявления телеведущего Михаила Пореченкова.

В одном из недавних интервью Пореченков сказал, что

все, происходящее в шоу «Битва экстрасенсов», является ложью.

Популярный актер и бывший ведущий семи сезонов «Битвы экстрасенсов» Михаил Пореченков заявил, что популярную передачу нельзя назвать правдивой: «Я с ними долго работал. Калды-балды, как в детстве говорили. Все вранье! Да, полностью. А что тут не разглашать? Правду говорю».

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По мнению эстонской ясновидящей Илоны Калдре, такое поведение как минимум непорядочно и совершенно нелогично, - сообщает limon.postimees.ee.

Видео

Как уже сообщал Русский TVNET, ведущий передачи «Битва экстрасенсов» на телеканале ТНТ Марат Башаров ответил актеру Михаилу Пореченкову про вранье на шоу «Битва экстрасенсов».

«Не знаю, зачем он это говорит.

Если вы считаете, что те слезы людей, которые в кадре, слезы радости или горя, – все это постановочное, все сыграно, – значит, в программе участвуют очень хорошие актеры.

На самом деле, я в свои 42 года научился отличать искреннюю радость, сожаление или горе людей от поддельной. Если кто-то считает, что это неправда – пускай считает», – сказал НСН Башаров.

Звезда «Битвы экстрасенсов» Влад Кадони также возмутился заявлением Пореченкова.

"Раньше я считал, что Михаил ушёл со съёмочной площадки, потому что он просто устал от самого процесса и сумасшедшего графика. А теперь я понимаю, что всё это время он считал всех экстрасенсов актёрами, и, видимо, его гложет то, что они играют гораздо лучше и профессиональнее, чем он. Тогда у меня возникает вопрос: почему на протяжении трёх лет все его интервью были посвящены тому, что он удивлён происходящим на проекте, уверяя всех, что это чистая правда.

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