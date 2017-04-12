Пережившая травлю Диана Шурыгина попала в психиатрическую клинику

 

Фото: Кадр из видео

История об изнасиловании 16-летней Дианы Шурыгиной, рассказанная на шоу «Пусть говорят» в конце января 2017 года, буквально взорвала социальные сети. На студентку из Ульяновска свалилась неожиданная слава, испытание которой Диана, по-видимому, не прошла. Журналистам удалось узнать, что девушка попала в клинику с психическим расстройством.

17-летняя Диана Шурыгина оказалась в больнице с подозрением на психическое расстройство. Как сообщает Life.ru, в клинику обратилась мама девушки.

Женщина пожаловалась на «крайне нестабильное психическое состояние» дочери. Сейчас врачи пытаются определить точный диагноз и разработать курс лечения для Дианы.

Согласно последним данным, Шурыгина уже прошла обследование у невролога и психиатра. По оценкам медиков, примерный срок реабилитации составит около двух месяцев.

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Диана Шурыгина стала одной из самых обсуждаемых персон этой зимы. Девушка прославилась благодаря рассказанной в эфире шоу «Пусть говорят» истории об изнасиловании.

По словам потерпевшей, на вечеринке по случаю дня рождения 21-летний Сергей Семенов против воли совершил в отношении нее действия сексуального характера, в результате чего суд приговорил парня к 8 годам лишения свободы.

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