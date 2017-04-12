Екатерина Стриженова восхитила постройневшей фигурой

Екатерина Стриженова, которая долгое время была недовольна своей фигурой, начала усиленную борьбу с лишними килограммами. Телеведущая прошла двухнедельный курс детокс-очищения. По всей видимости, она добилась немалых успехов. Фанаты Екатерины заметили, что она стала выглядеть намного стройнее и моложе.

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12 апреля 49-летняя Екатерина Стриженова поделилась с интернет-пользователями снимком из телецентра «Останкино». На нем ведущая Первого канала предстала в алом обтягивающем платье.

«Хорошего полета нам всем сегодня, в День Космонавтики! Три, два, один............... поехали», — написала телеведущая под фото.

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Поклонники Екатерины отметили, что она стала намного стройнее и выглядит еще лучше, чем раньше.

«Вы прекрасны», «Красотка! Очень идет Вам цвет!», «Замечательная мама....прекрасная жена», «Отлично выглядит Екатерина!!!! Похудела! Умница и красавица!», «Фотка завораживает! Вы очень красивая Екатерина!», «Осиная талия! Какая Вы красавица», — множество подобных комментариев можно было найти под постом телеведущей.



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