Новое шоу в Голландии предлагает угадать - женщина толстая или в положении

 

Фото: Кадр из передачи

Весь мир поставило на уши новое голландское реалити-шоу Neem Je Zwemspullen Mee или «Возьми с собой купальник», в котором мужчины угадывают - перед ними женщина-участница беременна или просто полная. В одном из эпизодов шоу участники должны были наощупь определись - у кого натуральная женская грудь, а у кого нет.

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В воскресенье, 9 апреля, в эфир вышел очередной выпуск передачи, который вызвал бурю негодования в Сети. Телезрителей возмутил сексизм шоу.

Была создана петиция, которая призывает убрать программу из эфира. «KRO-NCRV принял решение, что бюджет общественных СМИ может быть потрачен на игру, в которой женщины выступают в роли куска мяса (...) такая программа призывает критиковать человеческие тела», - говорится в описании петиции.

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В свою очередь, продюсеры «Возьми с собой купальник» после скандала заявили, что таким образом они «в сатиристической форме смеются над всеми видами запретов».

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