Нагиев намекнул, что несвободен и работает ради любимой женщины

50-летний Дмитрий Нагиев старается скрывать свою личную жизнь. Не так давно актер заявил, что у него нет семьи, но в новом интервью дал понять, что у него все же есть возлюбленная. Также артист заявил, что именно ради избранницы и близких людей работает на износ и соглашается на разные роли.

Дмитрий Нагиев по праву считается одним из самых привлекательных мужчин российского шоу-бизнеса.

Публикация от Дмитрий Нагиев (@nagiev.universal) Окт 21 2016 в 4:22 PDT

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Неудивительно, что толпы поклонниц довольно серьезно интересуются личной жизнью актера. Однако ведущий шоу «Голос» во время недавнего интервью порталу Woman’s Day дал понять, что его сердце занято.

«Даже когда приезжаю домой, пока приду в себя после дороги, съемок, уже пора уезжать. Конечно, стараюсь поддерживать связь дистанционно. Но никакие подарки или эсэмэски не могут заменить совместную прогулку, когда двое нежно держатся за ручки», —

посетовал Дмитрий.

Публикация от Дмитрий Нагиев (@nagiev.universal) Май 30 2016 в 4:45 PDT

Актер также подчеркнул, что в последнее время активно трудится исключительно ради близких людей.

«Мне приятно со стороны съемочной площадки наблюдать, что родные и близкие не нуждаются. Образно говоря, моя женщина в новых вещах и пахнущая хорошими духами гораздо ценнее слов злопыхателей: «Зачем он опять снимается в рекламе или в этом кино?». Мне на такие слова наплевать», — уверенно заявил Нагиев.

Спасибо Англии и Ирландии за прекрасный гастрольный тур, за полные залы, за понимание моего английского, с чуть лёгким ирландским акцентом. Планы на сегодняшний вечер - ходить Гоголем. I'll be back. Публикация от Дмитрий Нагиев (@nagiev.universal) Янв 29 2017 в 3:54 PST

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