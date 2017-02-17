Борис Корчевников уходит из «Прямого эфира» ради православного канала

 

Фото: скриншот видео

Известный российский телеведущий Борис Корчевников покидает ток-шоу «Прямой эфир» на «России-1». 34-летний журналист возглавит православный телеканал «Спас», причем назначение Корчевникова одобрил лично патриарх Кирилл. В настоящее время Корчевников записывает последние выпуски «Прямого эфира». Как сообщалось ранее, его место на «России-1» займет Дмитрий Шепелев.

«Корчевников будет руководителем телеканала «Спас», а я стану его заместителем.У нас есть формальная организация и производящая, пока не ясно, где какую должность он будет официально занимать, но по факту он будет первым человеком на телеканале, а я вторым», - цитирует Life слова гендиректора телеканала «Спас» Бориса Костенко.

Ко мне домой пришёл новый святой. Мученик Авраамий. Разрубили его за веру давно - в 13-ом веке. Разрубили в землях нынешнего Татарстана. В районе Булгара - тогдашней столицы Волжской Болгарии. Этот богатый и очень успешный предприниматель не был русским, принял православие и ему этого не простили. А связь с ним у меня такая: оказался я в Булгаре через почти 800 лет после его смерти. В уютном далеком от райцентров деревянном храме его имени - и узнал там священника отца Владимира Головина. Он мне сказал той весной несколько слов. И все у меня встало на свои места в жизни. И пошло по-другому. Проповедей отца Владимира много в интернете. Говорит он поразительно. Найдите. И ведь не погибни тогда за веру святой Авраамий в тех местах - не было бы там ни православия, возможно (кровь мучеников - семя христианства), ни этого храма, ни отца Владимира. А вчера в Москве его сын, отец Анастасий, подарил мне икону Авраамия, чья очень, казалось, далёкая смерть и жизнь так повлияли на мою. Спасибо! Вот так бывает.

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По его словам, юридическое оформление Корчевникова на телеканал состоится на следующей неделе, однако решение о назначении уже одобрил патриарх.

«Уже есть такое решение патриарха, он наш учредитель. Это одобрение имеет для нас особый статус: для публики этот документ ничего не значит, а для нас значит», - сказал Костенко.

В числе причин, по которым Корчевников уходит из «Прямого эфира», называются личные обстоятельства и проблемы со здоровьем. Отметим, что на ток-шоу «Прямой эфир» Корчевников проработал почти четыре года, до него ведущим был Михаил Зеленский.

Представители пресс-службы «России-1» пока никак не комментируют информацию об уходе Бориса Корчевникова.

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