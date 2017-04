Борис Корчевников уходит из «Прямого эфира» ради православного канала

Ко мне домой пришёл новый святой. Мученик Авраамий. Разрубили его за веру давно - в 13-ом веке. Разрубили в землях нынешнего Татарстана. В районе Булгара - тогдашней столицы Волжской Болгарии. Этот богатый и очень успешный предприниматель не был русским, принял православие и ему этого не простили. А связь с ним у меня такая: оказался я в Булгаре через почти 800 лет после его смерти. В уютном далеком от райцентров деревянном храме его имени - и узнал там священника отца Владимира Головина. Он мне сказал той весной несколько слов. И все у меня встало на свои места в жизни. И пошло по-другому. Проповедей отца Владимира много в интернете. Говорит он поразительно. Найдите. И ведь не погибни тогда за веру святой Авраамий в тех местах - не было бы там ни православия, возможно (кровь мучеников - семя христианства), ни этого храма, ни отца Владимира. А вчера в Москве его сын, отец Анастасий, подарил мне икону Авраамия, чья очень, казалось, далёкая смерть и жизнь так повлияли на мою. Спасибо! Вот так бывает.

