Видео полное ужаса: Россияне показали, как нужно рекламировать недвижимость

 

Фото: Кадр из видео

Режиссер Василий Сигарев представил необычную рекламу жилого комплекса «ЗилАрт» в Москве. Короткометражка в стиле хоррор получила название «Z».

Еще по этой теме

Сначала жертвой мертвецов становится ничего не подозревающий певец, роль которого исполнил Николай Басков. Затем действие разворачивается вокруг семьи, которая хочет добраться до безопасного места.

Сигарев рассказал, что

давно мечтает посвятить зомби сериал, но пока денег спонсоров хватило только на короткометражку. Однако он не исключает, что в будущем его проект перерастёт в более развёрнутый формат.

Реклама

Отметим, что в рекламе, кроме Баскова, снялись Яна Троянова, Виталия Корниенко, Александр Баширов и другие актёры.

Еще по этой теме
YouTube видео со взбешенной Еленой Малышевой позабавило рунет

YouTube видео со взбешенной Еленой Малышевой позабавило рунет

Youtube «взорвало» видео, как модель в бикини на съемках избила ведущего ТВ

Youtube «взорвало» видео, как модель в бикини на съемках избила ведущего ТВ

Видео: Как выжить в войне машин, или трансформеры наступают

Видео: Как выжить в войне машин, или трансформеры наступают


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Dzidriņas, 99000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 59800 EUR
Земля
Земля, Alsviķu pag., 890999 EUR

reklama.vesti.lv

11 сигналов из космоса, которые могли отправить инопланетяне Hi-Tech

11 сигналов из космоса, которые могли отправить инопланетяне

Необычная находка на мосту удивила рижанина Новости

Необычная находка на мосту удивила рижанина

Названа реальная стоимость флагманов Samsung и Apple Hi-Tech

Названа реальная стоимость флагманов Samsung и Apple

В доме у жительницы Резекне появился «Чужой»: ученые, помогите! Новости

В доме у жительницы Резекне появился «Чужой»: ученые, помогите!

В Тихом океане рухнул истребитель ВВС США Новости

В Тихом океане рухнул истребитель ВВС США

Российские исполнители

Певцы

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
189 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Квартирa, Иманта
Квартирa, Иманта 204 000 EUR
Продают Квартиры, Сканстниеки
Продают Квартиры, Сканстниеки 190 000 EUR
Продают Земля, Айнажи
Продают Земля, Айнажи 1 800 EUR
Продают Квартиры, Адажская волость
Продают Квартиры, Адажская волость 227 850 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
ĪPAŠUMU PĀRVALDĪŠANAS UN NODRO ...
ĪPAŠUMU PĀRVALDĪŠANAS UN NODRO ...
PRESES SEKRETĀRU/-I
PRESES SEKRETĀRU/-I
FINANŠU UN GRĀMATVEDĪBAS VA ...
FINANŠU UN GRĀMATVEDĪBAS VA ...
.NET/ASP.NET PROGRAMMĒTĀJU
.NET/ASP.NET PROGRAMMĒTĀJU
http://alkoutlet.lv

Темы

 