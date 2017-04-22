Видео полное ужаса: Россияне показали, как нужно рекламировать недвижимость

Режиссер Василий Сигарев представил необычную рекламу жилого комплекса «ЗилАрт» в Москве. Короткометражка в стиле хоррор получила название «Z».

Сначала жертвой мертвецов становится ничего не подозревающий певец, роль которого исполнил Николай Басков. Затем действие разворачивается вокруг семьи, которая хочет добраться до безопасного места.

Сигарев рассказал, что

давно мечтает посвятить зомби сериал, но пока денег спонсоров хватило только на короткометражку. Однако он не исключает, что в будущем его проект перерастёт в более развёрнутый формат.

Реклама

Отметим, что в рекламе, кроме Баскова, снялись Яна Троянова, Виталия Корниенко, Александр Баширов и другие актёры.

Еще по этой теме