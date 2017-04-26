Роза Сябитова ответила на обвинения клиенток своего брачного агентства

Недавно несколько клиенток брачного агентства 55-летней Розы Сябитовой подали на нее заявление в суд. На днях знаменитая российская телесваха высказалась об этой ситуации в своем Инстаграме.

На протяжении длительного времени Роза Сябитова вела борьбу с клиентками, обратившимися в ее брачное агентство.

Не так давно пресса выяснила, что разочарованные услугами телесвахи женщины подали на нее заявление в суд.

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Адвокат потерпевших в интервью заявил, что со всеми клиентками, обращавшимися в брачное агентство Розы, общался один и тот же подставной жених.

На днях Сябитова впервые прокомментировала все происходящее в своем Инстаграме:

«Занимаясь делом, которое исходит от слова — свято, которое рождает Веру и Любовь, я не стану опускаться до столь низкого поведения, как агрессия и месть

(здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — Прим. ред.)».

«Я верю в Закон и Порядок моего государства. Поэтому мне жалко женщин, которые в проблемах своей личной жизни, винят меня, и от собственного бессилия, пытаются оклеветать меня.

Мне жалко людей, которые не зная меня и дел моих, поддерживают эту клевету», — подчеркнула телесваха.

Сябитова заявила, что многие люди смогли построить крепкие семьи с ее помощью, поэтому она будет продолжать заниматься своим любимым делом.





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