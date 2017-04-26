Роза Сябитова ответила на обвинения клиенток своего брачного агентства

Недавно несколько клиенток брачного агентства 55-летней Розы Сябитовой подали на нее заявление в суд. На днях знаменитая российская телесваха высказалась об этой ситуации в своем Инстаграме.
- Клиентки брачного агентства Сябитовой подали на нее заявление в прокуратуру 20 апреля 2017 г.
- Роза Сябитова призналась, каким на самом деле был брак ее дочери 21 марта 2017 г.
На протяжении длительного времени Роза Сябитова вела борьбу с клиентками, обратившимися в ее брачное агентство.
Не так давно пресса выяснила, что разочарованные услугами телесвахи женщины подали на нее заявление в суд.
Адвокат потерпевших в интервью заявил, что со всеми клиентками, обращавшимися в брачное агентство Розы, общался один и тот же подставной жених.
На днях Сябитова впервые прокомментировала все происходящее в своем Инстаграме:
«Занимаясь делом, которое исходит от слова — свято, которое рождает Веру и Любовь, я не стану опускаться до столь низкого поведения, как агрессия и месть
(здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — Прим. ред.)».
«Я верю в Закон и Порядок моего государства. Поэтому мне жалко женщин, которые в проблемах своей личной жизни, винят меня, и от собственного бессилия, пытаются оклеветать меня.
Мне жалко людей, которые не зная меня и дел моих, поддерживают эту клевету», — подчеркнула телесваха.
Сябитова заявила, что многие люди смогли построить крепкие семьи с ее помощью, поэтому она будет продолжать заниматься своим любимым делом.