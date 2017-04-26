Как дети! Ургант и Киркоров поели кукурузу с дрели и устроили погоню в магазине

В эфире шоу Первого канала «Вечерний Ургант» звезды российской сцены Филипп Киркоров и Иван Ургант решили немного похулиганить. 39-летний телеведущий и 49-летний певец сняли пародию на самые популярные челленджы, то есть состязания на лучшее выполнения необычных заданий.

«Айвену» и «Филу» удалось не только отлично вжиться в образ рисковых подростков, но и передать юношеский дух своими нарядами и поведением.

В пародии «влогеры» устроили «bottle flip challenge», затем поели кукурузу с дрели, а после отправились проказничать в гипермаркет, где главным заданием было остаться незамеченными на всю ночь.

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После закрытия магазина звезды начали гулять по торговому залу. Правда, долго скрываться от охраны гипермаркета и развлекать себя катанием на тележке им не удалось.

«Да мы просто хайпа хотим!», - кричал Иван бегущей за ним сотруднице гипермаркета, а Киркоров в это время старался удержать спадающие джинсы. Впрочем, смотрите сами, как это было.

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