Узнаешь, кто это? Он знаком любому, кто хоть раз смотрел ТВ

На фото запечатлен известный российский деятель культуры, который знаком, наверное, каждому, кто хотя бы раз смотрел телевизор. Безусловно, узнать в этом молодом мужчине солидного телеведущего, спустя практически полвека сложно.

Знаменитый российский телеведущий и журналист Владимир Познер в этом году отметил 83-летие. До сих пор по коридорам телецентра «Останкино» ходят слухи, как женщины любили Познера и буквально убивались по нему.

Неудивительно, ведь в 70-80-е годы Владимир Владимирович обладал мужественной красотой и уникальной харизмой, был статным брюнетом с голубыми глазами и отличался галантностью.

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Познер в молодости...

#men #retrospettiva А это Владимир Познер. 1969 год. #познер #retro #vintage #ретро #ссср A post shared by Retrospettiva (@retrospettiva) on May 1, 2017 at 7:22am PDT

Как рассказывают современники журналиста,

в те годы Познер был завидным женихом и познакомиться с ним под разными предлогами заходили корреспондентки из других изданий.

По информации из открытых источников, на снимке телеведущий запечатлен в 1969 году, когда ему было 35 лет.

... и сейчас

A post shared by Познер Online (@pozneronline) on Oct 30, 2016 at 6:23am PDT

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