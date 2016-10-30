Узнаешь, кто это? Он знаком любому, кто хоть раз смотрел ТВ

 

Фото: Из личного архива

На фото запечатлен известный российский деятель культуры, который знаком, наверное, каждому, кто хотя бы раз смотрел телевизор. Безусловно, узнать в этом молодом мужчине солидного телеведущего, спустя практически полвека сложно.

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Знаменитый российский телеведущий и журналист Владимир Познер в этом году отметил 83-летие. До сих пор по коридорам телецентра «Останкино» ходят слухи, как женщины любили Познера и буквально убивались по нему.

Неудивительно, ведь в 70-80-е годы Владимир Владимирович обладал мужественной красотой и уникальной харизмой, был статным брюнетом с голубыми глазами и отличался галантностью.

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Познер в молодости...

Как рассказывают современники журналиста,

в те годы Познер был завидным женихом и познакомиться с ним под разными предлогами заходили корреспондентки из других изданий.

По информации из открытых источников, на снимке телеведущий запечатлен в 1969 году, когда ему было 35 лет.

... и сейчас

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