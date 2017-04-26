Илья Глинников: «На шоу Холостяк все по сценарию!»

Пятый сезон шоу «Холостяк» в самом разгаре. В Сети ведутся бурные споры на тему происходящего на проекте, и некоторым интернет-пользователям кажется, что их пытаются обмануть. Илья Глинников решил разом ответить всем сомневающимся, опубликовав у себя в Инстаграме откровенный пост.

26 апреля Илья Глинников написал большой пост на тему своего участия в шоу «Холостяк».

Актер наконец решил раскрыть карты и рассказать правду о том, на самом ли деле все, что происходит на проекте, — одна сплошная постановка.

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«Самый популярный вопрос про шоу Холостяк: «Там же все по сценарию?» Да конечно все по сценарию! По воле случая все девушки оказались с академическим театральным образованием! Они очень быстро учат текст и отлично умеют следовать цели, задаче и сверхзадаче! (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.)» — поведал подписчикам Глинников.

Звезда сериала «Интерны» отметил, что свободы выбора у участниц нет — все их поступки заранее прописаны сценаристами.

«За меня тоже, кстати, все решают продюсеры! Чему мне удивляться. Какие человеческие качества принимать а какие нет. Как и с кем я буду жить дальше!» — подытожил Илья.

Многие подписчики сразу поняли, что актер иронизирует и на самом деле на «Холостяке» все по-настоящему. Однако нашлись и те, кто принял слова Глинникова за чистую монету…





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