Илья Глинников: «На шоу Холостяк все по сценарию!»

 

Фото: Кадр из передачи

Пятый сезон шоу «Холостяк» в самом разгаре. В Сети ведутся бурные споры на тему происходящего на проекте, и некоторым интернет-пользователям кажется, что их пытаются обмануть. Илья Глинников решил разом ответить всем сомневающимся, опубликовав у себя в Инстаграме откровенный пост.

26 апреля Илья Глинников написал большой пост на тему своего участия в шоу «Холостяк».

Актер наконец решил раскрыть карты и рассказать правду о том, на самом ли деле все, что происходит на проекте, — одна сплошная постановка.

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«Самый популярный вопрос про шоу Холостяк: «Там же все по сценарию?» Да конечно все по сценарию! По воле случая все девушки оказались с академическим театральным образованием! Они очень быстро учат текст и отлично умеют следовать цели, задаче и сверхзадаче! (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.)» — поведал подписчикам Глинников.

Звезда сериала «Интерны» отметил, что свободы выбора у участниц нет — все их поступки заранее прописаны сценаристами.

«За меня тоже, кстати, все решают продюсеры! Чему мне удивляться. Какие человеческие качества принимать а какие нет. Как и с кем я буду жить дальше!» — подытожил Илья.

Самый популярный вопрос про шоу Холостяк :"Там же все по сценарию?" Да конечно все по сценарию! По воле случая все девушки оказались с академическим театральным образованием!Они очень быстро учат текст и отлично умеют следовать цели, задаче и сверхзадаче!Держать второй план и несколько объектов внимания в кадре, именно поэтому они: ·очень долго отвечают на открытые вопросы – текст вспоминают ·в лес убегают, слезы льют, из шоу уходят – это пишет целая бригада сценаристов ·на крышу поезда лезут, на параплане летают,с парашютом прыгают, стихи читают. Это вообще не они – это их дублерши каскадеры. (особенно стихи) Ведь свободы выбора у Них нет - есть сценарий! За меня тоже, кстати, все решают продюсеры!Чему мне удивляться. Какие человеческие качества принимать а какие нет. Как и с кем я буду жить дальше! Земля, прием!🚆 #ШоуТрумена

Публикация от Ilya Glinnikov/Илья Глинников (@glinnikov1st)

Многие подписчики сразу поняли, что актер иронизирует и на самом деле на «Холостяке» все по-настоящему. Однако нашлись и те, кто принял слова Глинникова за чистую монету…

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