Борис Корчевников впервые высказался об уходе из «Прямого эфира»

 

Фото: Кадр из передачи "Прямой эфир"

Известный российский ведущий поблагодарил всех неравнодушных за поддержку и рассказал, что на самом деле ожидает телешоу «Прямой эфир» в ближайшее время.

Борис Корчевников в своем микроблоге Instagram заявил, что не планирует покидать программу «Прямой эфир» и продолжит работу над новыми выпусками.

Напомним, в феврале текущего года появилась информация о том, что бессменный ведущей передачи Борис Корчевников покинет «Прямой эфир». Тогда пресс-служба канала и сам Корчевников воздержались от комментариев, а многочисленные телезрители стали предполагать, что подтолкнуло Бориса к такому решению. Высказывались даже версии о том, что он серьезно болен и на его место претендует Дмитрий Шепелев.

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Не так давно журналисты сообщили о том, что Борис Корчевников возглавит канал «Спас». Новое назначение ведущего подтвердил генеральный директор телекомпании Борис Костенко.

На днях шоумен прервал молчание и наконец рассказал о своих творческих планах в микроблоге.

«Спасибо каждому человеку, который писал мне в эти месяцы добрые слова о нашей программе. Хочу обратиться ко всем, кто верит слухам о том, что я ухожу или программа закрывается. Пусть эти слухи останутся на совести их авторов. Вместе с огромной и лучшей командой «Прямого эфира» мы готовим для вас очень много всего нового и сильного – в этом и будущем сезоне. Спасибо вам!» – сообщил Борис.

Фото: Скриншот Instagram

Поклонники поздравили Корчевникова и пожелали ему дальнейших творческих успехов.

«Рада слышать», «Спасибо вам огромное», «Ура». «Отличные новости», «Всех благ вам», «Слава Богу, что вы никуда не уходите», «Как приятно видеть вашу улыбку», «Мы вас любим», – написали подписчики. Однако позднее звезда удалил свою публикацию из Сети, чем вызвал недоумение у части фанатов.

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