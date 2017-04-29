Друзья Брэда Питта уверены, что Анджелина Джоли занимается колдовством

Брэд Питт и Анджелина Джоли
 

Брэд Питт и Анджелина Джоли. Фото: REUTERS/Scanpix

Несмотря на то, что 53-летний Брэд Питт и 41-летняя Анджелина Джоли уже развелись, актер, как рассказали его друзья, до сих пор в ужасе от экс-жены. Источники из окружения звезды «Союзников» рассказали о мистических увлечениях посла доброй воли ООН.

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С тех пор как в сентябре 2016 года в прессе появилась новость о разводе Брэда Питта и Анджелины Джоли, журналисты раскрывают все новые и новые подробности их странного брака.

На днях друзья актера дали интервью порталу RadarOnline, в котором поведали о его страхе перед бывшей женой.

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«Она долгие годы изучала черную магию и искусство вуду», — сообщил инсайдер журналистам.

Также источники вспомнили о странностях в предыдущем браке Энджи с Билли Бобом Торнтоном. Тогда супруги носили во флаконах кровь друг друга. К тому же, по некоторым данным, Джоли использовала черную магию, чтобы очаровать Питта и увести от Дженнифер Энистон.

«Теперь Брэд до ужаса боится, что Анджелина начнет использовать против него свои зелья и заклинания. О чем тут говорить? Она уже превратила его жизнь в ад!» — заявил приятель актера.

Более того,

Питт уверен, что в провале его последнего фильма «Союзники» виновата именно Джоли.

«Он уже не сомневается, что она использовала какую-то магию, она ведь страшно ревновала Брэда к Марион Котийяр!» — вспоминает инсайдер. Сведения об интересе к мистике у Джоли, к слову, появляются в западной прессе уже не впервые.


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