Друзья Брэда Питта уверены, что Анджелина Джоли занимается колдовством

Несмотря на то, что 53-летний Брэд Питт и 41-летняя Анджелина Джоли уже развелись, актер, как рассказали его друзья, до сих пор в ужасе от экс-жены. Источники из окружения звезды «Союзников» рассказали о мистических увлечениях посла доброй воли ООН.
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С тех пор как в сентябре 2016 года в прессе появилась новость о разводе Брэда Питта и Анджелины Джоли, журналисты раскрывают все новые и новые подробности их странного брака.
На днях друзья актера дали интервью порталу RadarOnline, в котором поведали о его страхе перед бывшей женой.
«Она долгие годы изучала черную магию и искусство вуду», — сообщил инсайдер журналистам.
Также источники вспомнили о странностях в предыдущем браке Энджи с Билли Бобом Торнтоном. Тогда супруги носили во флаконах кровь друг друга. К тому же, по некоторым данным, Джоли использовала черную магию, чтобы очаровать Питта и увести от Дженнифер Энистон.
«Теперь Брэд до ужаса боится, что Анджелина начнет использовать против него свои зелья и заклинания. О чем тут говорить? Она уже превратила его жизнь в ад!» — заявил приятель актера.
Более того,
Питт уверен, что в провале его последнего фильма «Союзники» виновата именно Джоли.
«Он уже не сомневается, что она использовала какую-то магию, она ведь страшно ревновала Брэда к Марион Котийяр!» — вспоминает инсайдер. Сведения об интересе к мистике у Джоли, к слову, появляются в западной прессе уже не впервые.