Вслед за Пореченковым Водонаева высказалась о шарлатанстве на «Битве экстрасенсов»

В конце марта первый ведущий российского мистического шоу «Битва экстрасенсов» Михаил Пореченков неожиданно заявил, что в программе все подстроено. Многие участники проекта прокомментировали это высказывание. На днях своим мнением поделилась и 34-летняя Алена Водонаева, которая участвовала в одном из испытаний шоу.

На протяжении 17-ти сезонов миллионы зрителей с замиранием сердца смотрят выпуски шоу «Битва экстрасенсов». Все это время не утихают споры относительно того, реальные ли ведьмы и маги участвуют в телепроекте.

Недавно свою точку зрения решила высказать Алена Водонаева, которая ведет шоу «Пара нормальных» с одним из бывших участников мистической передачи Зираддином Рзаевым.

Реклама

Восемь лет назад Водонаева стала героиней испытания «Мистер Икс» в рамках «Битвы экстрасенсов».

По условиям задания конкурсанты с завязанными глазами должны угадать, кто сидит перед ними. На днях телеведущая рассказала журналу «СтарХит» о своем опыте и заявила, что поначалу была скептически настроена — девушка не верила, что все так называемые медиумы действительно обладают сверхспособностями.

По словам Алены, далеко не все участники впечатлили ее — разочаровавшись в не самых точных ответах некоторых экстрасенсов, она даже хотела прервать испытание.

Однако среди конкурсантов все же нашлась ясновидящая, которая смогла произвести впечатление на телеведущую. Ей оказалась Галина Багирова — женщина смогла очень точно описать Водонаеву. К слову, после этого конкурса отношение экс-звезды «Дома-2» к экстрасенсам в корне изменилось.

«Я стала сильнее понимать, что люди, обладающие такими способностями, действительно существуют. При этом половина из тех, кто хочет показаться таковыми, шарлатаны. Могу уверенно сказать, что я действительно столкнулась с необъяснимым на съемках программы», — поделилась Водонаева с журналистами.

Телеведущая не отрицает, что у некоторых людей имеются экстрасенсорные способностями. Однако,

по мнению, Алены их очень мало и отличить настоящего медиума от шарлатана порой бывает очень сложно.









Еще по этой теме