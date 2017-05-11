Вслед за Пореченковым Водонаева высказалась о шарлатанстве на «Битве экстрасенсов»

Алена Водонаева
 

Алена Водонаева. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

В конце марта первый ведущий российского мистического шоу «Битва экстрасенсов» Михаил Пореченков неожиданно заявил, что в программе все подстроено. Многие участники проекта прокомментировали это высказывание. На днях своим мнением поделилась и 34-летняя Алена Водонаева, которая участвовала в одном из испытаний шоу.

На протяжении 17-ти сезонов миллионы зрителей с замиранием сердца смотрят выпуски шоу «Битва экстрасенсов». Все это время не утихают споры относительно того, реальные ли ведьмы и маги участвуют в телепроекте.

Недавно свою точку зрения решила высказать Алена Водонаева, которая ведет шоу «Пара нормальных» с одним из бывших участников мистической передачи Зираддином Рзаевым.

Реклама

Восемь лет назад Водонаева стала героиней испытания «Мистер Икс» в рамках «Битвы экстрасенсов».

По условиям задания конкурсанты с завязанными глазами должны угадать, кто сидит перед ними. На днях телеведущая рассказала журналу «СтарХит» о своем опыте и заявила, что поначалу была скептически настроена — девушка не верила, что все так называемые медиумы действительно обладают сверхспособностями.

По словам Алены, далеко не все участники впечатлили ее — разочаровавшись в не самых точных ответах некоторых экстрасенсов, она даже хотела прервать испытание.

Однако среди конкурсантов все же нашлась ясновидящая, которая смогла произвести впечатление на телеведущую. Ей оказалась Галина Багирова — женщина смогла очень точно описать Водонаеву. К слову, после этого конкурса отношение экс-звезды «Дома-2» к экстрасенсам в корне изменилось.

«Я стала сильнее понимать, что люди, обладающие такими способностями, действительно существуют. При этом половина из тех, кто хочет показаться таковыми, шарлатаны. Могу уверенно сказать, что я действительно столкнулась с необъяснимым на съемках программы», — поделилась Водонаева с журналистами.

Телеведущая не отрицает, что у некоторых людей имеются экстрасенсорные способностями. Однако,

по мнению, Алены их очень мало и отличить настоящего медиума от шарлатана порой бывает очень сложно.




Еще по этой теме
«Все вранье!»: Михаил Пореченков разоблачил «Битву экстрасенсов»

«Все вранье!»: Михаил Пореченков разоблачил «Битву экстрасенсов»

Бывшие участники прокомментировали разоблачение «Битвы экстрасенсов»

Бывшие участники прокомментировали разоблачение «Битвы экстрасенсов»

Экстрасенс Илона Калдре резко осудила знаменитого российского актера: это гаденько…

Экстрасенс Илона Калдре резко осудила знаменитого российского актера: это гаденько…


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Langstiņi, 169000 EUR
Дом
Дом, Ķekava, 173500 EUR
Земля
Земля, Piņķi, 193140 EUR

reklama.vesti.lv

Мошенницы ходят по квартирам: будьте внимательны Новости

Мошенницы ходят по квартирам: будьте внимательны

Подростки признались, за что убили 15-летнего Эгила Новости

Подростки признались, за что убили 15-летнего Эгила

Жители Латвии предпочитают «гуглить» Hi-Tech

Жители Латвии предпочитают «гуглить»

5 гениальных трюков, которые улучшат ваши навыки фотосъемки Hi-Tech

5 гениальных трюков, которые улучшат ваши навыки фотосъемки

Секретный космолет США вернулся на Землю после двухлетней миссии Hi-Tech

Секретный космолет США вернулся на Землю после двухлетней миссии

Битва экстрасенсов

Телешоу

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
68 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
210 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Сдают Офисы Старая Рига
Сдают Офисы Старая Рига 890 EUR
Продают Квартирy, Центр
Продают Квартирy, Центр 350 000 EUR
Сдают Квартирy, Центр
Сдают Квартирy, Центр 390 EUR
Продают Квартиры, Иманта
Продают Квартиры, Иманта 204 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
PRODUCT TRAINER
PRODUCT TRAINER
PRODUKTU APMĀCĪBU PASNIEDZĒJS/-A ...
PRODUKTU APMĀCĪBU PASNIEDZĒJS/-A ...
KLIENTU ATBALSTA SPECIĀLISTS/ ...
KLIENTU ATBALSTA SPECIĀLISTS/ ...
KLIENTU ADMINISTRATORS/-E FILI ...
KLIENTU ADMINISTRATORS/-E FILI ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 