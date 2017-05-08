Дочь Ларисы Гузеевой втайне от мамы сменила имидж и стала похожа на мальчика

57-летняя Лариса Гузеева не скрывает от своих подписчиков, что разрешает своей 17-летней дочери Ольге любые эксперименты с имиджем. На днях новыми снимками девушки поделился ее 56-летний отец Игорь Бухаров: образ юной бунтарки удивил не только интернет-пользователей, но и саму Ларису.

Дочь Ларисы Гузеевой и Игоря Бухарова в очередной раз решилась на кардинальную смену имиджа. Сейчас девушка все чаще предпочитает мужские наряды, спортивные вещи, начала носить кольцо в носу и практически перестала пользоваться косметикой.

A post shared by Igor Bukharov (@igorbukharov) on May 9, 2017 at 12:43am PDT

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Новое фото Ольги в своем Инстаграме опубликовал ее отец. Лариса, которая сейчас находится в Германии вместе со своими друзьями, с трудом смогла узнать дочь на этом кадре.

«Так я вроде эта… Девочку рожала… (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, —Прим. ред.)» — написала Гузеева в микроблоге Бухарова.

Стражи галактики A post shared by Igor Bukharov (@igorbukharov) on May 8, 2017 at 2:55pm PDT

«Лариса, успокойтесь, от осинки не родятся апельсинки, все еще будет, когда повзрослеет», «Да ладно, они же ну очень крутые!», «Очень красивая у вас дочь, а главное — настоящая», — попытались успокоить Гузееву интернет-пользователи.

К тому же Лариса и сама не раз признавалась, что ее мама в свое время запрещала эксперименты с имиджем, но будущую актрису это никогда не останавливало.





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