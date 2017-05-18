«Жить было не на что»: Ангелина Вовк рассказала, как осталась без работы

В последнее время легендарная российская телеведущая Ангелина Вовк не так часто появляется на публике. Однако на днях Вовк стала гостьей шоу Юлии Меньшовой «Наедине со всеми» и поведала о страшном периоде в своей жизни.

Любимица миллионов россиян Ангелина Вовк на протяжении долгого времени вела телевизионный фестиваль «Песня года». Однако в последнее время 74-летняя артистка почти не появляется на экране.

К радости ее поклонников, 16 мая Вовк стала героиней передачи «Наедине со всеми». Ангелина Михайловна поделилась своими мыслями о востребованности в профессии, а также рассказала, что когда-то сама мучилась поисками работы.

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Вовк долгое время трудилась на телевидении диктором, но ни с того ни с сего отдел распустили: «Возраст был не пенсионный, работы нет, денег нет, жить не на что. Я очень испугалась. Меня охватило отчаяние».

Артистка долго не могла найти работу и уже не знала, что ей предпринять. Но

все изменил случай: Вовк заметила объявление, в котором говорилось, что набираются сестры милосердия ухаживать за больными. Женщина уже было готова согласиться на это место, как вдруг ее позвали на телевидение. «У меня потом все наладилось сразу», —

сказала Ангелина Михайловна.

Телеведущая сделала вывод, что в сложной ситуации нужно помогать людям, которым еще тяжелее.





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