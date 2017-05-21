Мать участника «Голос. Дети» о гонорарах сына: «За полчаса он зарабатывает 150 тысяч»

 

Фото: Кадр из передачи "Голос"

Телепроект «Голос. Дети» помог раскрыться многим юным дарованиям. К их числу принадлежит Ираклий Инцкирвели, покоривший судей и зрителей первого сезона своими сильными вокальными данными. На днях мама юноши поведала журналистам, о том, как сын попал в популярное шоу, и сколько он теперь зарабатывает.

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Три года назад Ираклий Инцкирвели покорил всех судей российского телепроекта «Голос. Дети», исполнив на слепых прослушиваниях песню Джеймса Брауна It's a Man's Man's Man's World.

Мальчик, которому на тот момент было 12 лет, попал в команду к Пелагее. И хотя до финала начинающий артист не дошел, он запомнился многим зрителям.

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Недавно Ираклий и его мама Ирма дали интервью изданию «Собеседник». Юноша рассказал журналистам о том, в какую сумму обошлось семье его присутствие на телепроекте.

Ираклий пояснил, что само участие в шоу бесплатное. Однако, чтобы подать заявку, нужно предоставить студийную запись своей песни — за это его родителям пришлось заплатить 500 долларов.

Впрочем, траты быстро окупились.

После появления на телевидении Ираклия стали приглашать на свадьбы и корпоративы — юноше теперь предлагают вполне себе взрослые гонорары.

«В среднем за получасовое выступление может заработать 100–150 тысяч рублей» (1,6 - 2,3 тысячи евро - Прим. ред.), — поделилась с журналистами Ирма Инцкирвели. Мама Ираклия также рассказала, что не так давно ее сын снялся в клипе. Видео с 15-летним участником первого сезона шоу «Голос. Дети» уже можно увидеть на популярных музыкальных телеканалах.

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