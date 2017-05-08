Как двойняшки! 55-летняя Андреева выглядит ровесницей дочери

На днях Екатерина Андреева поделилась в своем Инстаграме серией снимков, на которых позирует вместе с дочерью Натальей. Увидев новые кадры, поклонники восхитились красотой телеведущей и ее наследницы, а также сошлись во мнении, что они выглядят словно сестры.

22 мая Екатерина Андреева выложила в свой фотоблог сразу несколько снимков из новой профессиональной фотосессии с дочерью. В посте под кадрами телеведущая, исходя из своего опыта, дала несколько советов по воспитанию детей.

«Если смотреть с ней (с ним) в одном направлении. Если видеть в ней (в нем) личность и не унижать воплями, даже когда ей (ему) год, два, десять ,шеШнадцать. Если, чтобы ее (его) поведение тебе нравилось, самой быть на высоте. Если подавать хороший пример своей жизнью и просто ЛЮБИТЬ... то ...она ( он) ответят тебе тем же (как аукнется — так откликнется) и тогда спустя годы — Вы все также сможете сидеть рядом на диване и смотреть в одном направлении (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — Прим. ред.)», — написала Андреева.

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Увидев новые фото, фолловеры отметили, что Екатерина выглядит так молодо, что, скорее, напоминает, сестру-двойняшку своей 35-летней дочери. Кроме того, подписчики сошлись во мнении, что Наталья взяла от своей звездной мамы все самое лучшее.

«Как сестры близняшки :-) красавицы))) так держать», «Очень красивые!!!!!!! Как две сестренки!!!!!», «Замечательные вы, доча мамина копия — красота», «Замечательные вы, доча мамина копия-красота», «Генетику никуда не спрячешь. Она во всем. Красота, ум, доброта. Браво», «Вы обе прекрасны! Ровесницы!», «Какое поразительное сходство! Дочь копия вы! Пионерки, активистки, красавицы!» — выразили поклонники свой восторг.

Впрочем, нашлись и те подписчики, которые оценили не только новые кадры, но и подход телеведущей к воспитанию детей: «Полностью согласна, спустя годы удивлялась поступкам дочери и сына, видя столь благородные поступки их, и не только в отношении меня», «Какие правильные слова. Перечитала несколько раз. Заставили задуматься!!! Это так нужно мне было именно сегодня, именно сейчас. Спасибо».

Андреева, в свою очередь, поблагодарила фолловеров за многочисленные комплименты, а также призналась, что ей очень приятно, что многие разделяют ее точку зрения.



