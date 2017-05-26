Кэти Перри получит рекордный гонорар за участие в популярном шоу

Кэти Перри
 

Кэти Перри. Фото: REUTERS/Scanpix

Американская певица Кэти Перри подтвердила свое участие в культовом шоу (American Idol), а накануне стало известно, что за судейство она получит 25 миллионов долларов, сообщает TMZ.

В интервью радио KTU певица призналась, что горда тем, что так хорошо зарабатывает. «Я получаю больше, чем любой мужчина, когда-либо учавствовавший в шоу. Я люблю мужчин, но зарабатываю сама, потому готова к красивому мужчине», - сообщила Кэти.

Источникам TMZ стало известно, что канал ABC, на котором будет выходить в эфир обновленный American Idol, отчаянно старался «подписать» певицу к моменту официального анонса «возрождения» шоу – поскольку объявлять о возвращении American Idol без наличия судьи для шоу было бы нелепо.

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Фото: Кэти Перри угостила поклонников своим вишневым пирогом0

Именно по этой причине Кэти и сумела «выторговать» для себя столь солидный гонорар. Для сравнения, Дженнифер Лопес за сезон American Idol в свое время получала 15 миллионов долларов.

Кстати,

еще 5 лет назад, в 2012 году, организаторы American Idol уже пытались уговорить Кэти Перри на роль судьи, однако тогда певица отвергла предложение и гонорар в размере 20 миллионов долларов.

Изначально руководство ABC вело переговоры с Келли Кларксон, однако та в последний момент отправилась судить новый сезон шоу The Voice – и в итоге ABC ничего не оставалось, кроме как договариваться с Кэти Перри.

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