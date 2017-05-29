Отец Жанны Фриске сделал скандальное заявление о деятельности «Русфонда»

После недавнего громкого судебного заседания по делу «Русфонд» против семьи Фриске и Платона Шепелева» родные умершей певицы не высказывались по поводу вынесенного не в их пользу вердикта. Но на днях отец Жанны все-таки решил оправдаться в новом интервью одному из российских СМИ.

На днях столичный Перовский суд постановил взыскать с родственников Жанны Фриске 21,6 миллиона рублей (341 тысяча евро - прим. ред.) в пользу «Русфонда».

Ответчиками по делу выступали родители певицы, Владимир и Ольга Фриске, а также ее маленький сын Платон, законным представителем которого является его отец Дмитрий Шепелев.

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Телеведущий уже заявил, что хочет обжаловать вердикт судьи. Владимир Фриске тоже не стал долго молчать и сделал официальное заявление, опубликованное на портале StarHit.

Ниже мы приводим выдержки из него.

«Невзирая на то, что Русфонд издевался над родными, которые не имели никакого отношения к деньгам, адвокаты Русфонда решили отправить родных вслед за Жанной узнать, где же чеки по лечению. С юридической стороны это беспредел.

Договор, как оказалось, не благотворительный, то есть это не пожертвования (дарения — ст. 572–582 ГК РФ), как сказал судья, а смешанный!

Не договор пожертвования денег больным от народа, а коммерческий и имеет обязательства! Деньги были и есть у Русфонда, отчет был сделан Жанной еще при жизни.

Однако недобросовестная организация решила дожать ее родственников».

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Напомним, на одном из недавних заседаний по этому запутанному делу адвокат Дмитрия Шепелева заявил, что в результате проверки было установлено, что неизрасходованные на лечение Жанны деньги были обналичены по доверенности ее матерью за две недели до смерти певицы.

На том же заседании было заявлено, что разбирательство по этому делу прекратится, если мать певицы вернет деньги в благотворительный фонд.





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