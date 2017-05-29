Отец Жанны Фриске сделал скандальное заявление о деятельности «Русфонда»

Владимир Фриске
 

Владимир Фриске. Фото: Кадр из передачи

После недавнего громкого судебного заседания по делу «Русфонд» против семьи Фриске и Платона Шепелева» родные умершей певицы не высказывались по поводу вынесенного не в их пользу вердикта. Но на днях отец Жанны все-таки решил оправдаться в новом интервью одному из российских СМИ.

Еще по этой теме

На днях столичный Перовский суд постановил взыскать с родственников Жанны Фриске 21,6 миллиона рублей (341 тысяча евро - прим. ред.) в пользу «Русфонда».

Ответчиками по делу выступали родители певицы, Владимир и Ольга Фриске, а также ее маленький сын Платон, законным представителем которого является его отец Дмитрий Шепелев.

Реклама

Телеведущий уже заявил, что хочет обжаловать вердикт судьи. Владимир Фриске тоже не стал долго молчать и сделал официальное заявление, опубликованное на портале StarHit.

Ниже мы приводим выдержки из него.

«Невзирая на то, что Русфонд издевался над родными, которые не имели никакого отношения к деньгам, адвокаты Русфонда решили отправить родных вслед за Жанной узнать, где же чеки по лечению. С юридической стороны это беспредел.

Договор, как оказалось, не благотворительный, то есть это не пожертвования (дарения — ст. 572–582 ГК РФ), как сказал судья, а смешанный!

Не договор пожертвования денег больным от народа, а коммерческий и имеет обязательства! Деньги были и есть у Русфонда, отчет был сделан Жанной еще при жизни.

Однако недобросовестная организация решила дожать ее родственников».

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Подробнее читайте ЗДЕСЬ

Напомним, на одном из недавних заседаний по этому запутанному делу адвокат Дмитрия Шепелева заявил, что в результате проверки было установлено, что неизрасходованные на лечение Жанны деньги были обналичены по доверенности ее матерью за две недели до смерти певицы.

На том же заседании было заявлено, что разбирательство по этому делу прекратится, если мать певицы вернет деньги в благотворительный фонд.

Еще по этой теме
Сенсационная причина смерти Жанны Фриске

Сенсационная причина смерти Жанны Фриске

Шепелев написал о варварских методах лечения Жанны Фриске

Шепелев написал о варварских методах лечения Жанны Фриске

Сестра Фриске опубликовала в Instagram страшное пророческое фото певицы

Сестра Фриске опубликовала в Instagram страшное пророческое фото певицы


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Jūrmala, 192000 EUR
Дом
Дом, Amatnieki, 149000 EUR
Дом
Дом, Rīga, 210000 EUR

reklama.vesti.lv

Какими знаменитости были в школе: интересно, вы кого-то узнаете? Wo&Men

Какими знаменитости были в школе: интересно, вы кого-то узнаете?

ВИДЕО: Чудесное спасение на Даугаве Новости

ВИДЕО: Чудесное спасение на Даугаве

Мальчишник латвийцев в Эстонии: на улице оставили голую женщину Новости

Мальчишник латвийцев в Эстонии: на улице оставили голую женщину

Стрелявший по военнослужащим эстонец: меня довели Новости

Стрелявший по военнослужащим эстонец: меня довели

Ни в коем случае не открывайте эти файлы Hi-Tech

Ни в коем случае не открывайте эти файлы

Скандалы

Знаменитости

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Carnikava
155 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
210 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
40 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
BIROJA VADĪTĀJU
BIROJA VADĪTĀJU
RISKU PARAKSTĪTĀJS/-A
RISKU PARAKSTĪTĀJS/-A
IT PROJEKTU VADĪTĀJS/-A
IT PROJEKTU VADĪTĀJS/-A
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 