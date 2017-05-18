ФОТО: Постройневшая звезда КВН с гордостью носит вечерние платья по фигуре

Ольга Картункова не перестает поражать поклонников результатами своего феноменального похудения. Преобразившись, 39-летняя звезда шоу «Однажды в России» начала позволять себе стильные наряды, которые раньше на ней попросту не сидели. 29 мая артистка показала, как выглядит в вечернем платье с глубоким декольте, расшитом пайетками. Фолловеры отметили, что фигуристой красотке теперь очень идут подобные вещи.
В ходе съемок нового сезона «Однажды в России» Ольга Картункова примеряет самые разные образы.
Теперь костюмеры подбирают для артистки совсем не такие наряды, как до ее похудения, да и сценаристы предлагают рыжеволосой юмористке совсем другие роли.
Постройневшая участница популярного шоу теперь порой играет покорительниц сердец и роковых красоток.
Так, на свежем фото со съемок Ольга запечатлена в эффектном вечернем платье с черным низом и мерцающим верхом, расшитом золотистыми пайетками.
То что впереди не хочу знать , интрига будет пусть, и уже не интересно знать, что позади..... посмотрю по сторонам , я знаю , оно где то там😊и рЯдом и мое .....шоу @ovrshow 😘😘😘🤗🤗🤗🤗🤗. Скоро скоро скороооо👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👍🏼👍🏼👍🏼👍🏼😊😊😊😊 . А Вы про что подумали?!))) . Ну что будем смотреть?! #жизньпродолжается# #картунковахорошоустроилась #
Особенно соблазнительным этот образ делает глубокое декольте, подчеркнувшее аккуратную грудь.
«Отлично смотритесь! Просто красавица», «Потрясающая женщина! Так держать!», «Такая умничка! Завидую Вашей силе воли», — искренне восхитились звездой ТНТ ее фолловеры.
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