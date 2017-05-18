ФОТО: Постройневшая звезда КВН с гордостью носит вечерние платья по фигуре

Ольга Картункова не перестает поражать поклонников результатами своего феноменального похудения. Преобразившись, 39-летняя звезда шоу «Однажды в России» начала позволять себе стильные наряды, которые раньше на ней попросту не сидели. 29 мая артистка показала, как выглядит в вечернем платье с глубоким декольте, расшитом пайетками. Фолловеры отметили, что фигуристой красотке теперь очень идут подобные вещи.

В ходе съемок нового сезона «Однажды в России» Ольга Картункова примеряет самые разные образы.

Теперь костюмеры подбирают для артистки совсем не такие наряды, как до ее похудения, да и сценаристы предлагают рыжеволосой юмористке совсем другие роли.

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Постройневшая участница популярного шоу теперь порой играет покорительниц сердец и роковых красоток.

Так, на свежем фото со съемок Ольга запечатлена в эффектном вечернем платье с черным низом и мерцающим верхом, расшитом золотистыми пайетками.

Особенно соблазнительным этот образ делает глубокое декольте, подчеркнувшее аккуратную грудь.

«Отлично смотритесь! Просто красавица», «Потрясающая женщина! Так держать!», «Такая умничка! Завидую Вашей силе воли», — искренне восхитились звездой ТНТ ее фолловеры.

Все , ухожу работать по профессии!!! Главное что? Чтоб костюмчик сидел😂😂😂👍🏼👍🏼👍🏼🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️😂😂😂😂#жизньпродолжается# #неврисебе# #невридругим# #картунковахорошоустроилась# Публикация от Ольга Картункова (@kartynkova222) Май 18 2017 в 11:58 PDT

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