ВИДЕО: Девочка-чревовещатель поразила весь мир своим талантом

 

Фото: скриншот видео

В США зрителей телешоу America's Got Talent покорила девочка-чревовещательница Дарси Линн Фармер, спевшая вместе со своей куклой Петуньей исполнили хит Summertime, получивший известность благодаря Элле Фицжеральд, но изначально написанный для оперы «Порги и Бесс».

Еще по этой теме

Пение «куклы» оказалось было проникновенным и талантливым, что растрогало жюри, причем одна из членов «комиссии» даже нажала на особую «золотую» кнопку, используемую для того, чтобы показать высшую оценку участнику.

За одни сутки опубликованное в Сети видео с выступлением Дарси посмотрели более 140 миллионов человек.

По мнению комментаторов, девочка по умолчанию выиграла очередной сезон шоу.

Реклама

«Она меня убила! И этот контроль с показыванием себя, она заставляет артиста внутри меня плакать. Так держать, солнышко!» «Я из Британии, и никогда не видела ничего подобного на нашем шоу. Эта девочка возводит слово «потрясающая» в абсолют». «Если у вас это видео не вызвало никаких эмоций, ущипните себя, потому что, возможно, вы не человек», - пишут пользователи.

По признанию самой Дарси, кукла помогла ей справиться с застенчивостью.

Девочка пела и раньше, но до десяти лет очень стеснялась окружающих. Родители решили эту проблему, подарив девочке куклу-кролика, которая в итоге и принесла ребенку мировую славу.

Еще по этой теме
В Даугавпилсе найдена девушка, поющая на языке дельфинов

В Даугавпилсе найдена девушка, поющая на языке дельфинов

Как в Латвии проходят кастинги самого популярного шоу в мире

Как в Латвии проходят кастинги самого популярного шоу в мире

В Латвии найдена своя «Сьюзан Бойл». Она тоже пришла на шоу талантов

В Латвии найдена своя «Сьюзан Бойл». Она тоже пришла на шоу талантов


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 89700 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 62000 EUR
Коммерческий
Коммерческий, Tukums, 122000 EUR

reklama.vesti.lv

Латвийская секси-звезда соцсетей рассекретила свой размер груди Wo&Men

Латвийская секси-звезда соцсетей рассекретила свой размер груди

Полуобнаженный кондитер стал любимцем Сети Wo&Men

Полуобнаженный кондитер стал любимцем Сети

Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева показала подросшую дочь Wo&Men

Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева показала подросшую дочь

Сегодня неподалёку от Земли пролетит опасный астероид Hi-Tech

Сегодня неподалёку от Земли пролетит опасный астероид

Медики рассказали, чем грозит постоянное использование смартфона Hi-Tech

Медики рассказали, чем грозит постоянное использование смартфона

Телешоу

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
270 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
40 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
NOLIKTAVAS DARBINIEKU/-CI METĀ ...
NOLIKTAVAS DARBINIEKU/-CI METĀ ...
BIROJA ADMINISTRATORI (-U) / P ...
BIROJA ADMINISTRATORI (-U) / P ...
BIROJA VADĪTĀJS/-A
BIROJA VADĪTĀJS/-A
BŪVPROJEKTU VADĪTĀJU
BŪVPROJEKTU VADĪTĀJU
http://alkoutlet.lv

Темы

 