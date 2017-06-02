ВИДЕО: Девочка-чревовещатель поразила весь мир своим талантом

В США зрителей телешоу America's Got Talent покорила девочка-чревовещательница Дарси Линн Фармер, спевшая вместе со своей куклой Петуньей исполнили хит Summertime, получивший известность благодаря Элле Фицжеральд, но изначально написанный для оперы «Порги и Бесс».
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Пение «куклы» оказалось было проникновенным и талантливым, что растрогало жюри, причем одна из членов «комиссии» даже нажала на особую «золотую» кнопку, используемую для того, чтобы показать высшую оценку участнику.
За одни сутки опубликованное в Сети видео с выступлением Дарси посмотрели более 140 миллионов человек.
По мнению комментаторов, девочка по умолчанию выиграла очередной сезон шоу.
«Она меня убила! И этот контроль с показыванием себя, она заставляет артиста внутри меня плакать. Так держать, солнышко!» «Я из Британии, и никогда не видела ничего подобного на нашем шоу. Эта девочка возводит слово «потрясающая» в абсолют». «Если у вас это видео не вызвало никаких эмоций, ущипните себя, потому что, возможно, вы не человек», - пишут пользователи.
По признанию самой Дарси, кукла помогла ей справиться с застенчивостью.
Девочка пела и раньше, но до десяти лет очень стеснялась окружающих. Родители решили эту проблему, подарив девочке куклу-кролика, которая в итоге и принесла ребенку мировую славу.Еще по этой теме