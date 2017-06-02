Звезда «Универа» в ярости из-за ремонта, сделанного ему телепрограммой

Некоторое время назад 38-летний Виталий Гогунский и 30-летняя Ирина Маирко были приглашены в программу, которая пообещала актеру и его супруге переделать детскую комнату. Однако качество выполненной работы привело звезду «Универа» и его жену в ужас.

Не так давно Виталий Гогунский женился на матери своего ребенка Ирине Маирко. После свадьбы актер и его жена решили сделать ремонт в комнате своей дочери Миланы, которая их помирила.

Однако телешоу, в которое обратились за помощью молодожены, не смогло достойно справиться с поставленной задачей.

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Журналисты Woman.ru связался с представителем звезды «Универа», который предоставил порталу эсклюзивные кадры, подтверждающие этот факт, и рассказал, что ремонт был сделан из рук вон плохо.

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По его словам, в комнате девочки после окончания ремонта царил полный хаос, а недоделки были видны невооруженным глазом. Также рабочие зачем-то сняли окна, заказанные Виталием из Европы за 15 тысяч евро.

Как рассказал пиар-директор Гогунского,

представители телеканала не выходят на связь и, судя по всему, не собираются компенсировать причиненный ущерб.

Сейчас актер и его жена пытаются воздействовать на данный канал через СМИ, но если это не принесет никакого результата, они будут подавать в суд.





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