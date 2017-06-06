60-летний Ургант хочет, чтобы 31-летняя супруга «рискнула» родить ему ребенка

На днях Андрей Ургант дал интервью, в котором рассказал, что у его 39-летнего сына Ивана скоро может появиться братик или сестренка. Сейчас актер продолжает обустраивать свой загородный дом и надеется, что в скором времени вновь зазвучит детский смех.

Не так давно в прессе появилась информация о том, что Андрей Ургант и Елена Романова переживают не самые простые времена. Однако, похоже, в семье актера нет даже намеков на конфликты.

В своем последнем интервью телеведущий заявил, что сейчас они с гражданской женой продолжают обустраивать загородный дом.

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«Я всегда хотел зал с камином. Теперь он у меня есть. Частенько, где-то один раз в месяц, я посиживаю перед ним и радуюсь. Мы с женой строим дом вместе. Придумываем, где будут стоять шкафы, где кресла, где собака спать», —

рассказал Андрей журналистам «Собеседника».

Вполне возможно, что в новом доме зазвучит детский смех.

«К суррогатному материнству и прочим новшествам прибегать не станем. Попробуем старинным казачьим способом. У меня сил хватит, если жена рискнет, буду рад.

Главное, чтобы она меня затянула в омут. А то у нее нет времени на это совершенно», — посетовал Андрей.

Так что в скором времени у Ивана Урганта может появиться братик или сестричка.





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