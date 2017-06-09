ФОТО: Ксения Бородина наконец показала младшую красавицу-дочь

Известная российская телеведущая и любящая мама растрогала подписчиков своего Инстаграма, опубликовав нежное поздравление старшей дочери, а спустя несколько часов удивила их, впервые показав лицо малышки Теоны.

Ксения Бородина довольно долго скрывала младшую дочь от любопытных глаз своих поклонников и журналистов — им приходилось довольствоваться лишь редкими снимками крохи, сделанными со спины или в профиль. Но в день рождения Маруси все изменилось.

Реклама

В Инстаграме Бородина опубликовала фото, на котором ее младшая дочь позирует с игрушкой в руках.

«Теона тоже присоединяется к поздравлениям своей любимой сестренки», — подписала кадр знаменитость (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).

Теона тоже присоединяется к поздравлениям своей любимой сестрёнки ♥️♥️♥️♥️♥️♥️ Публикация от borodylia (@borodylia) Июн 10 2017 в 6:32 PDT

Фотография девочки растрогала фолловеров Ксении, о чем они поспешили сообщить в комментариях к публикации: «Вторая красавица растет. Глаз не оторвать», «Тьфу, тьфу, тьфу, какая ягодка», «Милая такая, солнышко, рожденное в любви!».

Интернет-пользователи также обсудили, кого из родителей Теона напоминает им больше. Большинство сошлись во мнении, что младшая дочь Бородиной как две капли воды похожа на своего отца Курбана Омарова.

Семья наша 🤗🤗 Тея фотографирует 😂🔝💋 как мы на дорожке держались?) Публикация от borodylia (@borodylia) Июн 9 2017 в 8:09 PDT

Еще по этой теме