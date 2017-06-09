ФОТО: Ксения Бородина наконец показала младшую красавицу-дочь

Известная российская телеведущая и любящая мама растрогала подписчиков своего Инстаграма, опубликовав нежное поздравление старшей дочери, а спустя несколько часов удивила их, впервые показав лицо малышки Теоны.
Моя душа, моя первая, ты просто моя и я очень благодарна тебе, что ты выбрала меня🙌 мне с тобой так повезло моя частичка, ты чувствуешь маму каждой клеточкой своего тела, я всегда в поле твоего зрения, ты переживаешь за меня каждую минуту , я чувствую твою любовь ежесекундно ♥️♥️♥️♥️♥️ Милая, сегодня ты родишься в 16:10, 10 июня 2009 года💋 родилась мамина копия , мамина наклеечка 💋 Оставайся всегда таким примеров для всех, ты завораживаешь людей одними взглядом, ты не оставляешь равнодушным никого, я восхищаюсь такой доченькой как ты♥️ умная моя, красивая моя, я как мама сделаю все все все на свете, чтобы у тебя было все что ты только пожелаешь, ты утром проснёшься и обязательно все это прочитаешь 🙌 сегодня будет самый лучший праздник на свете, все будет только для тебя 🙌 У тебя большая семья, и братик и сестренка и рядом всегда близкие люди, наша семья 🙌🙌🙌🙌 родная моя с днём твоего рождения 🏆🏆🏆
Ксения Бородина довольно долго скрывала младшую дочь от любопытных глаз своих поклонников и журналистов — им приходилось довольствоваться лишь редкими снимками крохи, сделанными со спины или в профиль. Но в день рождения Маруси все изменилось.
В Инстаграме Бородина опубликовала фото, на котором ее младшая дочь позирует с игрушкой в руках.
«Теона тоже присоединяется к поздравлениям своей любимой сестренки», — подписала кадр знаменитость (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).
Фотография девочки растрогала фолловеров Ксении, о чем они поспешили сообщить в комментариях к публикации: «Вторая красавица растет. Глаз не оторвать», «Тьфу, тьфу, тьфу, какая ягодка», «Милая такая, солнышко, рожденное в любви!».
Интернет-пользователи также обсудили, кого из родителей Теона напоминает им больше. Большинство сошлись во мнении, что младшая дочь Бородиной как две капли воды похожа на своего отца Курбана Омарова.
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