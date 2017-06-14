ВИДЕО: Роза Сябитова публично оскорбила Ларису Гузееву

В свежем выпуске шоу «Давай поженимся» 55-летняя телесваха Роза Сябитова поскандалила со своей соведущей, 58-летней Ларисой Гузеевой. Ожесточенная перепалка знаменитостей чуть не дошла до драки!

Телешоу «Давай поженимся» часто удивляет своих зрителей: то ведущие поскандалят с кем-то из участников, то женихи и невесты выступят на сцене с эпатажными номерами, то в студию придут знаменитости, чтобы найти свою любовь.

На днях у поклонников проекта вновь появился повод для его обсуждения: между соведущими шоу разгорелся серьезный конфликт.

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Роза Сябитова и Лариса Гузеева бурно обсуждали обязанности женщин и привычки мужчин в браке, и в какой-то момент профессиональная сваха внезапно начала перебивать коллегу, затем даже в шутку на нее замахнулась и продолжила на повышенных тонах разговаривать с коллегой и с гостями шоу.

Роза горячо доказывала свою точку зрения: «Мужчины требуют к себе коллосального внимания!».

Лариса возразила соведущей: «А к его привычкам это какое имеет отношение?» И Сябитова вспылила: «Что значит — какое? Ты что, тупая, я не пойму?!».

Смотрите с 28-ой минуты

Гузеева смогла сдержаться, не ответила на оскорбление коллеги и продолжила диалог, более-менее спокойно объяснив свою позицию: «Например, привычка — лезть в твою тарелку и есть твою еду. Это плохая привычка, ты либо с ней миришься, либо нет».

Интернет-пользователи раскритиковали в соцсетях дерзкую выходку Розы и все как один встали на защиту Ларисы. Хотя актриса явно не обиделась на коллегу — ведь инцидент не был вырезан при монтаже эфирной версии шоу.





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