Финалистка «Битвы экстрасенсов» погибла в Москве при трагических обстоятельствах

 

Фото: Кадр из передачи "Битва экстрасенсов"

Накануне вечером все российские СМИ облетела шокирующая новость о гибели 29-летней финалистке «Битвы экстрасенсов» Илоны Новоселовой. Как сообщают журналисты, женщина выпала с шестого этажа на шоссе Энтузиастов.

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Участница седьмого сезона «Битвы экстрасенсов» Илона Новоселова стал одной из самых харизматичнх и ярких финалисток за всю историю мистического шоу. Даже после завершения телешоу, ведьма часто попадала на первые полосы газет, оказываясь в центре скандалов.

Как сообщают российские СМИ, незадолго до рокового инцидента Илона поссорилась со своим молодым человеком. По мнению знакомых пары, причиной ссоры стало желание бойфренда Артема Бесова уехать из Москвы в Челябинск.

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По данным «МК» известная участница популярного телешоу даже позвонила матери и попросила ее приехать на помощь. Примчавшаяся на звонок женщина застала дочку в истерике: девушка, выпив пива, забралась на подоконник и грозилась спрыгнуть.

Однако мать не восприняла эти угрозы всерьез, поскольку и раньше была свидетельницей подобных поступков дочери. Родительница отправилась в другую комнату смотреть телевизор и услышала удар: Илона упала с 6-го этажа и погибла.

Родные утверждают, что ясновидящая предчувствовала свою смерть, а незадолго до падения попросила прощения у матери. Также мать погибшей призналась, что Илона неоднократно говорила о планах самоубийства.

Экс-участниу «Битвы экстрасенсов» Влад Кадони рассказал, что последний год жизни стал для Илоны очень трудным. По его словам, в СМИ устроили настоящую травлю из-за смены пола Новоселовой, после чего у девушки начались проблемы с личной жизнью.

«Последние годы ее жизни были для нее настоящим адом», - сказал экстрасенс, выразив надежду на то, что душа Илоны наконец найдет покой.

Гибель Илоны прокомментировал и экстрасенс Зираддин Рзаев, долгое время работавший с ней в паре.

«Когда узнал о смерти Илоны, мне стало плохо... Многие говорили, что она агрессивная, но это не так. В жизни она была, как ребёнок - очень доброй и открытой... Она моя лучшая напарница... У нас был хороший тандем. Считаю, ее гибель - потеря для экстрасенсорного мира», - отметил он.

#новоселова#битвасильнейших

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Напомним, наибольшую известность Илона Новоселова обрела благодаря участию в проекте «Битва экстрасенсов» в 2009 году, в котором она дошла до финала.

В 2013 году произошла резонансная история, во время которой были похищены Илона и ее подруга. Похитители требовали выкуп в размере 20 миллионов рублей, но полицейским удалось освободить заложниц.

Тогда же выяснились и некоторые пикантные подробности биографии Илоны Новоселовой: оказалось, что она родилась в мужском теле, и при рождении ее звали Андрей. В возрасте 18 лет она перенесла операцию по смене пола и стала девушкой.



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