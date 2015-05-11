Появилось видео последних часов жизни погибшей финалистки «Битвы экстрасенсов»

 

Фото: Кадр из видео

В Интернете опубликовали видео, на котором запечатлена финалистка российской «Битвы экстрасенсов» за несколько часов до смерти. Как писал TopNews, тело звезды мистического шоу было обнаружено вечером 13 июня под окнами дома, где она жила. Ясновидящая скончалась, упав с шестого этажа.

По словам местных жителей, за несколько часов до трагедии они видели Илону Новоселову в местном магазине, где та покупала спиртное. Также отмечается, что девушка была сильно пьяна, очень расстроена и постоянно говорила по телефону.

Продавцы подчеркнули, что в день своей гибели ведьма трижды приходила покупать алкогольные напитки.

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Ранее сообщалось, что Илона Новоселова погибла вскоре после ссоры со своим молодым человеком - черным магом Артемом Бесовым.

Известно, что Артем был на три года моложе своей избранницы. Как и Илона, он увлекался черной магией и зарабатывал этим на жизнь.

«Меня зовут Артем. Я родился в 1991 году в городе Златоусте Челябинской области.

Свой дар я стал ощущать еще с детства, когда впервые увидел себя со стороны, идущего по улице. Конечно, тогда это было очень страшно и непонятно, но именно то мгновение стало основополагающим в моей экстрасенсорной практике.

Дальше – больше. Я стал видеть то, что происходит на больших расстояниях от меня: что делают люди, о чем они говорят и что думают», - говорится на официальном сайте Артема.

#битвасильнейших#новоселова#прорчу#😂😂😂😂#всем

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По словам соседей пары, влюбленные часто ссорились и выясняли отношения, причем девушка могла начать бить посуду прямо на лестничной площадке. Также парочка злоупотребляла алкоголем.

При этом одна из подруг Илоны утверждает, что Артем часто специально доводил Новоселову, зная, как она бурно на все реагирует.

#новоселова#илона#магия#экстрасенсы#чернаяведьма

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