Шепс прокомментировал гибель своей экс-возлюбленной финалистки «Битвы экстрасенсов»

Не все поклонники «Битвы экстрасенсов» знают, что 30-летний победитель 14 сезона шоу Александр Шепс несколько месяцев встречался с финалисткой 7 сезона Илоной Новоселовой. После недавней трагической гибели бывшей возлюбленной медиум не стал хранить молчание и посвятил девушке пост в своем Инстаграме.

Когда молодой маг Александр Шепс приехал в Москву на съемки «Битвы экстрасенсов» из Самары, он познакомился с финалисткой 7 сезона шоу, Илоной Новоселовой. Эффектная девушка и сильная ведьма стала его консультантом, и у пары завязался роман.

Однако отношения продлился всего несколько месяцев: говорят, что Александр ушел от Илоны к Мэрилин Керро. Тем не менее, экстрасенсы смогли сохранить дружеские отношения, и, разумеется, Шепс был до глубины души потрясен трагической гибелью Новоселовой: утром 13 июня она выпала из окна собственной квартиры на шестом этаже. Александр взял паузу и лишь несколько дней спустя прокомментировал случившееся в своем Инстаграме.

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«Ты была одной из сильнейших из нас и нам будет Тебя очень не хватать.

Я многому в свое время научился у достойнейшей, черной Ведьмы. Ты умела быть разной, но всегда оставалась настоящей... Илонка, мы всегда тебя будем любить, а забыть себя, ты нам вряд ли позволишь», —

написал Александр Шепс.

Напомним, источник в правоохранительных органах заявил российским СМИ, что смерть Илоны Новоселовой наступила в результате несчастного случая: девушка в шутку забралась на ограждение балкона, чтобы напугать своего бойфренда Артема Бесова, но не удержалась и сорвалась вниз.





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