ВИДЕО: Вайкуле спела на латышском в эфире российского канала

В этом году фестиваль Лаймы Вайкуле Laima Vaikule Jūrmala Rendez Vous пройдет уже в третий раз в концертном зале «Дзинтари». С 20 до 23 июля лучшие исполнители из Латвии, России, Украины, Эстонии и других стран выйдут на сцену с легендарной дивой эстрады и исполнят свои лучшие композиции. Накануне масштабного события Лайма побывала в гостях у Ивана Урганта в эфире Первого канала, где приоткрыла секреты закулисья фестиваля и поделилась своими впечатлениями от некоторых известных артистов.

Ведущий программы Иван Ургант тоже частый гость латвийского курорта. В прошлом году шоумен не только отдыхал в Юрмале, но и гостил у Пугачевой и Вайкуле, поэтому он не мог не расспросить латвийскую Примадонну о том, как проходит подготовка к фестивалю.

«Это очень семейный фестиваль, – заверила Лайма. –

Я стольких музыкантов заново узнала именно после того, как они оказались у меня дома. Валеру Леонтьева, например. Кто-то приходит с цветком, кто-то приносит тортик. И создается особая теплая атмосфера.

Поэтому зрителям и кажется, что мы прямо из дома вышли на сцену. За кулисами нет никакой конкуренции между артистами».

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Также певица поделилась некоторыми курьезными моментами и выразила восхищение Еленой Ваенгой.

В завершении программы Лайма Вайкуле исполнила нетленный хит «Листья желтые» на латышском языке вместе с группой Dagamba и пригласила всех на фестиваль.

Смотрите видео!

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