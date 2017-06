СМИ: Перед смертью звезда «Битвы экстрасенсов» подарила возлюбленному квартиру

Мне не верится до сих пор 😱 сколько было знаков ,почему мы их не слушаем 😭 Ужасно болит голова ,дома все в шоке ,когда узнала была в кино , смотрела очень хороший фильм ,про самого главного человека у мусульман ,о нашем пророке Мухаммеде ... Все в один момент .... Соберусь с мыслями ,напишу все ,что об этом я думаю ...Покойся с миром наша родная !!!Глубоко соболезную т.Лене 😉😢

