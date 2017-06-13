СМИ: Перед смертью звезда «Битвы экстрасенсов» подарила возлюбленному квартиру

Бывшая участница «Битвы экстрасенсов» и близкая подруга Илоны Новоселовой Алсу Газимзянова, рассказала о последних месяцах жизни погибшей ведьмы. По ее словам, ясновидящая была настолько сильно привязана к своему молодому человеку, что даже переписала на него свою квартиру.
По словам Алсу, незадолго до трагедии в жизни Илоны Новоселовой началась черная полоса: она пережила тяжелую депрессию, причем как раз в тот момент она связалась с мужчиной, промышлявшим черной магией. Финалистка «Битвы» настолько сильно была к нему привязана, что даже переоформила на молодого человека недвижимость.
«Какую квартиру он забрал, я не знаю. Знаю, что претендовал на жилье в Павловском Посаде», – приводит слова Алсу Газимзяновой StarHit.
По словам подруги Илоны Новоселовой, та предлагала квартиру и ей, в обмен на то, чтобы она «помогла ей уйти из жизни», однако Алсу не могла пойти на такое, а вскоре общение между экстрасенсами прекратилось.
«Мужчина сделал так, чтобы мы разругались. А я ей говорила, что уехала, так как устала от этой грязи. Артем же начал давать вместе с ней приемы, сел на ее шею. За один день он удалил все ее страницы в социальных сетях. Мне также сказали, что она отписала ему свою квартиру», – отметила она.
Мне не верится до сих пор 😱 сколько было знаков ,почему мы их не слушаем 😭 Ужасно болит голова ,дома все в шоке ,когда узнала была в кино , смотрела очень хороший фильм ,про самого главного человека у мусульман ,о нашем пророке Мухаммеде ... Все в один момент .... Соберусь с мыслями ,напишу все ,что об этом я думаю ...Покойся с миром наша родная !!!Глубоко соболезную т.Лене 😉😢
Изначально Алсу считала, что Илона могла самостоятельно уйти из жизни, но тепе, по ее словам, ведьма приходит к ней во снах и просит рассказать всем правду.
Как сообщалось ранее,
жизнь Илоны Новоселовой оборвалась 13 июня около 17:00 мск. Звезда мистического шоу разбилась при падении из окна шестого этажа жилого дома в Москве.
По предварительным данным экстрасенс решила попугать своего молодого человека, с которым поссорилась накануне, свесившись из окна, но не удержалась и упала вниз. В момент трагедии мать девушки находилась у нее в квартире.
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Очень жаль кума,что так все получилось 😢😭 Но все к этому шло ,образ жизни ,мышления ,поведения и т.д .Я знаю этого человека с разных сторон ,и есть те о которых лучше промолчать ....Но одно точно ,это несчастная душа ,которая не могла найти себе покоя ,у которого не было счастливого детства ,которую с детства гнобили ,обижали и не понимали ... Период нашего общения совпал с тем временем когда я жила в Москве первые годы ,после того как я родила ,Илона снимала мне квартиру.А я за это отрабатывала личным "телодухохранителем" .Я ее видела разную и в разном состоянии .Когда мы познакомились ,она изначально очень боялась сущностей и боялась всегда остаться одна и поэтому всегда ночевала дома с людьми ,или была у нас .Но потом она начала обретать силу ,и вроде это отошло на 2 план а депрессии и чувство не удовлетворенности не давало ей покоя ..Да она принимала алкоголь ,курила траву ,я ее отвела от этого на недолгое время ,пока не устала от всего и не уехала ...Она была одновременно добрым человеком ,могла сострадать ,помогать людям и в тоже время не могла жить не делая порчи ,проклиная зачастую совсем не виноватых и даже не знакомых ей людей .Когда она попала в нашу семью она увидела другую сторону жизни ,той что никогда не видела и не получала от своих ..У неё появились нормальные понимания о семье ,об отношениях,дружбе и тд.Она научилась и стада просить прощения у матери ,мечтала о семье и даже хотела взять ребёнка из детдома ,очень жалела что сама не может иметь детей ((( Было такое ,что кума говорила ,жаль что я не как раньше ,ато мы бы могли жить парой и т.п .,на что я всегда говорила ,что мы подруги , "родственники " и ты девушка ,обратного пути нет ... (я не хочу эти темы поднимать ,но пишу только потому что есть люди с погаными ртами ,которые и тогда и сейчас могут говорить ,что мы жили как пара ,то чего никогда не было и не могло быть ...)Она как то сразу научилась мусульманским молитвам ,моя мама когда ее учила ,говорила что ей легко это давалось ,я учила своему ,и все бы ничего если бы не ее другое окружение ,которые не давали ей покоя ,и все сбивали с пути ,вытаскивая наружу грязную сущность . У неё было много врагов ,которых кума сама себе заработала