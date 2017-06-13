СМИ: Перед смертью звезда «Битвы экстрасенсов» подарила возлюбленному квартиру

Бывшая участница «Битвы экстрасенсов» и близкая подруга Илоны Новоселовой Алсу Газимзянова, рассказала о последних месяцах жизни погибшей ведьмы. По ее словам, ясновидящая была настолько сильно привязана к своему молодому человеку, что даже переписала на него свою квартиру.

По словам Алсу, незадолго до трагедии в жизни Илоны Новоселовой началась черная полоса: она пережила тяжелую депрессию, причем как раз в тот момент она связалась с мужчиной, промышлявшим черной магией. Финалистка «Битвы» настолько сильно была к нему привязана, что даже переоформила на молодого человека недвижимость.

«Какую квартиру он забрал, я не знаю. Знаю, что претендовал на жилье в Павловском Посаде», – приводит слова Алсу Газимзяновой StarHit.

Реклама

По словам подруги Илоны Новоселовой, та предлагала квартиру и ей, в обмен на то, чтобы она «помогла ей уйти из жизни», однако Алсу не могла пойти на такое, а вскоре общение между экстрасенсами прекратилось.

«Мужчина сделал так, чтобы мы разругались. А я ей говорила, что уехала, так как устала от этой грязи. Артем же начал давать вместе с ней приемы, сел на ее шею. За один день он удалил все ее страницы в социальных сетях. Мне также сказали, что она отписала ему свою квартиру», – отметила она.

Изначально Алсу считала, что Илона могла самостоятельно уйти из жизни, но тепе, по ее словам, ведьма приходит к ней во снах и просит рассказать всем правду.

Как сообщалось ранее,

жизнь Илоны Новоселовой оборвалась 13 июня около 17:00 мск. Звезда мистического шоу разбилась при падении из окна шестого этажа жилого дома в Москве.

По предварительным данным экстрасенс решила попугать своего молодого человека, с которым поссорилась накануне, свесившись из окна, но не удержалась и упала вниз. В момент трагедии мать девушки находилась у нее в квартире.

Еще по этой теме