ВИДЕО: Блогеры требуют уволить телеведущего Владимира Соловьева

На сайте Change.org появилась петиция с требованием уволить ведущего Владимира Cоловьева с радиостанции «Вести FM» и телеканала «Россия-1». Ее авторы считают, что журналист должен понести ответственность за грубость в адрес россиян, выразивших свою гражданскую позицию.

Составители документа уверены, что Владимир Соловьев допустил публичное оскорбление и унижение чести и достоинства людей, имеющих право на личное мнение.

В обращении приводятся слова ведущего об участниках акции протеста, прошедшей 12 июня на Тверской улице.

Реклама

Соловьев резко тогда высказался о протестующих в рамках программы «Полный контакт» в эфире радиостанции «Вести FM» 13 июня:

«Значит, это получается 1,9%. То есть вечные 2% дерьма. И вот эти 2% дерьма считают, что они здесь — власть?! Считают, что они могут портить людям праздник?! Вот эти 2% дерьма считают себя вправе что-то кому-то в Москве объяснять?!».

Поскольку демонстранты являются гражданами России, их права должны защищаться Конституцией независимо от политической позиции, уверены авторы обращения.

«Однако, Владимир Соловьев, по всей видимости не считает, за людей тех, чья точка зрения не совпадает с его личной и уверен, что их права не должны защищаться конституцией РФ.

Владимир Рудольфович Соловьев должен понести ответственность за публичное оскорбление и унижение чести и достоинства людей, выражающих свою гражданскую позицию», –

говорится в петиции.

Блогеры требуют уволить его с занимаемой должности. На момент написания новости петицию подписали 12 тыс. человек.

Владимир Соловьев уже отреагировал на петицию с требованием уволить его за резкие высказывания об участниках акции протеста на Тверской 12 июня. Журналист назвал их «двумя процентами вечного дерьма» и «детьми коррупционеров».

«Ридусу» Соловьев заявил, что не намерен отказываться от своих слов.

«Я высказал свое мнение — да, резкое. Теперь спрашивают, как я посмел.

Да, посмел! Я готов повторить все, что сказал. Как еще назвать людей, которые наплевали на 260 тысяч москвичей и пошли гадить им праздник? Я считаю, участники акции должны извиниться перед москвичами.

Подчеркиваю: речь идет именно о тех, кто пришел на Тверскую. Почему они не пошли на проспект Сахарова?»

Еще по этой теме