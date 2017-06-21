Бойфренд Новоселовой рассказал в шоу Малахова свою версию гибели девушки

 

Фото: Instagram

Накануне в эфир «Первого канала» вышло ток-шоу «Пусть говорят» с Андреем Малаховым, посвященное гибели звезды «Битвы экстрасенсов» Илоны Новоселовой.

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Подробности трагедии в студии рассказал возлюбленный экстрасенса - Артем Бесов, два года состоявший с ней в отношениях. Молодой человек утверждает, что смерть девушки была случайной. По его словам, в тот роковой день они действительно поругались с Илоной, и он пригрозил ей уходом.

«Я не видел, как она выпала. В этот день она проснулась, у нее болела душа, плохо было, я ее успокоил, у меня всегда это получалось. Она начала ругаться на меня, я не отвечал, знал, что это не со зла. Вышел на улицу, вернулся, и сказал:

«Илона, я устал, что-то надо с этим решать«. Я собрал чемоданы, думал, что успокоится, поймет мои намерения, что мне тоже тяжело.

Случайно она поскользнулась, я был с мамой в комнате. Пива она выпила с утра две банки», - сказал он.

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В свою очередь, мать Илоны Новоселовой заявила, что у девушки не было мыслей о суициде, а буквально накануне она говорила, что будет жить долго. По словам родительницы, ссора с молодым магом в тот день не была серьезной.

«Все случилось в пять часов вечера, прям ровно. Был Артем, ее бойфренд, они часто ругались, но тут же мирились», - сказала женщина.

Мнения гостей в студии на произошедшую трагедию с Новоселовой разделились: одни высказывали точку зрения, что случившееся с финалисткой шоу «Битва экстрасенсов» было расплатой за ее связь с потусторонним миром, другие —

назвали гибель Илоны судьбой, на которую не может повлиять даже экстрасенс.

Напомним, Илона Новоселова погибла 13 июня. Ранее ее подруга - участница «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова - рассказала, что девушка страдала после операции по смене пола.

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