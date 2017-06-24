Ургант спародировал популярного российского рэпера и устроил рэп-дуэль со Шнуровым

 

Фото: скриншот видео

В последнее время всем известный телеведущий Иван Ургант затрагивает в своем шоу все более пользуется актуальные темы. На этот раз он решил удивить зрителей рэп-дуэлью с солистом группы Ленинград.

На видео, которое было снято в популярном петербургском баре «1703», Ургант, пародируя российского рэпера Оксимирона, в шутку обвиняет Шнурова в импотенции. В ответ музыкант вспоминает ведущему его неудачную попытку стать певцом. Кульминацией рэп-дуэли становится обсуждение татуировки с нецензурным словом на шее Урганта, которым он называет Шнурова в конце своего раунда.

Шуточный ролик повторяет формат так называемых «версус-баттлов», однако в отличие от оригинальных выпусков, версия от «Первого канала» не содержит нецензурной лексики и длится всего пару минут.

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