Рак Михаила Задорнова оказался неизлечимым

СМИ сообщили о том, что опухоль, обнаруженная у Михаила Задорнова, оказалась неизлечимой. Источники рассказали о том, что известный сатирик использовал разные методы лечения, в том числе у лучших специалистов, но врачи оказались все же бессильны.

Напомним, в октябре минувшего года Михаил Задорнов, неожиданно отменивший свои концерты, сообщил, что болен раком. По имеющимся данным, артист страдает опухолью головного мозга. Несмотря на то, что он вел ожесточенную борьбу с болезнью, победить ее не удалось.

«Миша тает на глазах. Не помогли ни европейские технологии, ни корифеи медицины. Все только руками разводят и тяжело вздыхают.

Дескать, сделали все, что в их силах», - передала слова инсайдера из окружения сатирика «Экспресс-газета».

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Источник также сообщил, что Задорнов решил отказаться от изнуряющего лечения, а вместо этого провести оставшееся время в своем прибалтийском доме и уехал в Юрмалу.

Через месяц Михаилу Ивановичу исполнится 69 лет, но он не хочет принимать никаких поздравлений или устраивать какое-либо торжество по этому поводу.

В прессе проинформировали о том, что Михаил Задорнов лечился в одной из частных клиник в Юрмале: ему была проведена операция, а также курс химиотерапии и ряд восстановительных процедур.

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#фото #путешествия #задорнов #изархива #изборск #2015 A post shared by Михаил Задорнов (@zadornovmn) on Jun 20, 2017 at 7:49am PDT

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