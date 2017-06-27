Познер раскритиковал Стоуна за фильм о Путине

На днях Первый канал завершил показ документального фильма о 64-летнем российском президенте Владимире Путине, который снял 70-летний Оливер Стоун. Творение американского режиссера активно обсуждают и в Сети, и в СМИ. Так, 83-летний Владимир Познер заявил, что его не впечатлила работа голливудского мэтра.
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Известный американский режиссер Оливер Стоун работал над фильмом о Владимире Путине с июня 2015 года до февраля 2017-го. Премьера четырехсерийной картины The Putin Interviews состоялась в середине июня, однако
лента уже успела стать одной из самых обсуждаемых в СМИ документальных работ режиссера.
Впрочем, далеко не всем фильм пришелся по душе.
На днях авторитетный российский журналист и интервьюер раскритиковал работу Стоуна. На своем сайте Владимир Познер написал:
«То, что сделал Стоун, на мой взгляд, вообще не является интервью. Это и в самом деле документальный фильм, смонтированный из материалов четырех встреч.
Я не собираюсь говорить о том, понравился ли фильм, или нет, в конце концов, это дело каждого отдельного человека. Но это не интервью».
Также Владимир Владимирович подчеркнул, что Оливер хоть и является «крупным кинорежиссером», но «брать интервью он не умеет», так как «это не его профессия».
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