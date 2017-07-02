Похороны Илоны Новоселовой не дают покоя фанатам и поклонникам

Илона Новоселова
 

Илона Новоселова. Фото: скриншот видео

Илона Новоселова известна многим благодаря участию в шоу «Битва экстрасенсов». Ее популярность и экстрасенсорный дар привлекали внимание общественности, именно поэтому вокруг ее трагической гибели столько шума и загадок.

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Ввиду популярности девушки похороны и церемония прощания с ней и по сей день обсуждаются многими людьми. Выяснилось, что Илона задолго до трагедии завещала кремировать свое тело. По словам некоторых знакомых,

это волеизъявление — не просто прихоть, а желание оградить себя в ином мире от посягательств людей со сверхспособностями.

Похороны экстрасенса

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Еще раз подтверждается факт, что ведьма знала свой срок пребывания на земле и поэтому заранее уведомила всех о своей последней воле. Кремация состоялась через два дня после смерти, 15 июня 2017 года.

Изначально о похоронах Илоны Новоселовой было мало известий. Таинственность вокруг ее персоны только сильнее провоцировала зрителей проекта на выдвижение разного рода предположений. На просторах Интернета постоянно появлялись неожиданные, шокирующие детали церемонии прощания, которые вскоре опровергались, не находя достоверного подтверждения.

Прощание с Илоной было строго закрытым: присутствовали лишь родные и самые близкие друзья девушки.

По мнению большинства фанатов и телезрителей, посторонние люди не должны присутствовать на столь печальном мероприятии.

Место, где экстрасенса кремировали, до сих пор неизвестно. Возможно, этот факт тоже имеет подоплеку — нежелание ведьмы собирать вокруг собственной смерти толпы алчущих зрелищ людей, которые могут своими действиями навредить ее близким и беззащитному телу покойной.

Присутствие людей со сверхспособностями, которые не поддаются объяснению, тоже могли стать причиной столь большой тайны прощания. Мы можем только догадываться, что происходит там, за гранью нашего понимания.

Смерть Илоны стала большим ударом для ее матери.

На похоронах женщине стало очень плохо, из-за чего пришлось вызвать медицинский персонал, который в скором времени прибыл на карете скорой помощи.

Ясновидящая нередко оказывалась в центре скандалов, из-за чего ее обсуждали в контексте различных, часто неприятных, ситуаций. В большинстве случаев они не имели ничего общего с действительностью, что сама девушка неоднократно доказывала.

По словам близких друзей, они хотели бы, чтобы их оставили в покое и дали прийти в себя после невосполнимой утраты. Их переживания понятны каждому, поэтому пожелаем всем близким Илоны Новоселовой терпения, силы духа и стойкости.

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