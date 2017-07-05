Владимир Зеленский и «Квартал» отправляются в Юрмалу

 

Фото: пресс-фото

9 июля, в разгар летнего сезона, коллектив «Квартала» отправляется в Латвию. На побережье Балтийского моря студия представит свою новую программу проекта «Вечерний Квартал». Также зрители увидят лучшие номера коллектива, сообщает портал www.balticevents.info.

Год назад в зале «Дзинтари» «Квартал 95» проводил крупнейший фестиваль украинской культуры и музыки «Made in Ukraina», который в течение четырех дней радовал жителей и гостей Латвии. Тогда с аншлагами прошли концерты «Вечернего Квартала», «Лиги смеха» и топовых украинских музыкантов.

На этот раз латвийцев ждет новая летняя программа самого популярного юмористического шоу Украины. Тема «безвиза», отдых на турецком курорте, кулинарный батл двух небезызвестных украинских политиков, «квартальская семья» Вовы и Лены и многое другое в новом шоу.

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«Квартал 95» - знак качества хорошего юмора и стимулятор отменного настроения. Эти ребята успевают снимать кино, сериалы, анимационные проекты, придумывают новые форматы и ТВ-шоу, пишут сценарии и новые шутки, выступают с живыми концертами в Украине и за рубежом.

Украинский бренд начал свое феерическое шествие в 2003 году, трансформировавшись с одноименной «КВНовской» команды из Кривого Рога. И уже на счету «Квартала» десятки комедий, мультсериалов, звездных телешоу. Главная изюминка студии – высокохудожественные концерты. Перлы от Владимира Зеленского, Валерия Житкова, Евгения Кошевого, Елены Кравец и остальных участников проекта зрители разметают, как горячие пирожки. Меняются президенты, правительства, рады, а «Вечерний квартал» остается неизменным.

Билеты во всех кассах Biļešu Serviss и на сайте Kvartal.lv.

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